HIGLIGHTS Empoli-Monza 1-0: super Vicario e primo ko per Palladino

La squadra di Zanetti conquista la prima vittoria casalinga della stagione. Basta il gol di Haas per superare i brianzoli. Espulso Rovella allo scadere

Va all’Empoli l’anticipo della decima giornata di Serie A. La squadra di Zanetti conquista il primo successo casalingo della stagione salendo a quota 11 punti. Sorpassato proprio il Monza, sconfitto dalla rete a inizio match di Haas ma, soprattutto, da un Vicario insuperabile.

Il giovane portiere empolese si conferma uno dei migliori del nostro calcio, parando di tutto e di più. Ai brianzoli, in dieci negli ultimi secondi per l’espulsione di Rovella. non resta che l’amaro in bocca, per Palladino è la prima sconfitta dopo le tre vittorie consecutive.

EMPOLI-MONZA 1-0

11′ Haas (E)

*A breve gli highlights del match

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 23 punti; Atalanta 21; Lazio, Udinese e Milan 20; Roma 19; Inter 15; Juventus 13; Sassuolo 12; Torino e Empoli* 11; Salernitana e Monza* 10; Fiorentina 9; Spezia 8; Lecce e Bologna 7; Verona 5; Cremonese e Sampdoria 3

*una partita in più