Ko a San Siro: otto settimane out e addio Mondiali

C’è il comunicato ufficiale: dovrà stare fuori due mesi, dopo l’infortunio nell’ultimo match di Champions League

Niente Mondiali per l’esterno. La notizia che nessuno voleva leggere è appena arrivata. Il comunicato ufficiale non lascia alcun dubbio: il calciatore dovrà stare fuori dai campi di gioco per otto settimane.

Il giocatore di cui stiamo parlando è Reece James. L’esterno di Potter si è infortunato nel corso di Milan-Chelsea, che si è giocato a San Siro lo scorso martedì.

Chelsea, Potter perde James per due mesi

James era stato il protagonista assoluto della partita di andata, a Londra, non solo per il gol. A Milano ha faticato di più, trovandosi di fronte Theo Hernandez, prima dell’infortunio.

Per il terzino il 2022 è finito, così come il sogno Mondiale: “A seguito dell’infortunio al ginocchio riportato in trasferta contro il Milan, Reece James è stato visitato da uno specialista – si legge sul sito ufficiale del Chelsea -. Dopo aver consultato le parti, Reece si sottoporrà a un programma di riabilitazione e dovrebbe rimanere fuori per otto settimane”.