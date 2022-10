Clausola pagata e addio, il sostituto è Joao Felix

Pagano la clausola da cinquanta milioni, l’incredibile intreccio che coinvolge le big del calcio europeo: arriva Joao Felix

Mal comune, mezzo gaudio recita il vecchio adagio, ma difficilmente le big d’Europa accomunate dal grande periodo di difficoltà saranno d’accordo. Il calcio del Vecchio Continente offre una situazione particolare con alcune grandi che, per un motivo o per un altro, non vivono il loro momento migliore.

Qui in Italia ne sappiamo qualcosa con la Juventus che è in piena crisi e cerca una via d’uscita per non gettare al vento la stagione. Problemi anche oltre le Alpi con la corrazzata Psg che deve fare i conti con roventi polemiche e minacce di addio. Non se la passano poi tanto meglio Barcellona e Atletico Madrid in Spagna con Xavi vicino all’addio alla Champions e Simeone attardato tanto nella Liga, quanto in Europa. Proprio le ultime tre società potrebbero dare vita ad un intreccio di calciomercato senza precedenti.

Si parte da Barcellona dove Ousmane Dembele ha finalmente ritrovato centralità nel progetto Xavi e continuità di rendimento. Il tutto però senza dimenticare la estenuante trattativa per il rinnovo, chiusa alla fine con la firma e l’inserimento di una clausola da 50 milioni. Ecco proprio qui nasce l’intreccio.

Calciomercato, Dembele-Joao Felix: che intreccio

Il Paris Saint-Germain, infatti, – riferisce ‘elnacional.cat’ – non avrebbe problemi a pagare i 50 milioni per portare Dembele in Francia. Il prossimo anno a Parigi potrebbe esserci una vera rivoluzione in attacco con l’incertezza che accompagna il futuro di Mbappe, Messi e Neymar e Dembele sarebbe un rinforzo apprezzato.

Con il francese via, il Barcellona dovrebbe andare a caccia del sostituto e punterebbe tutto su Joao Felix. Il portoghese è ai ferri corti con Simeone e – stando alla stessa fonte – Mendes avrebbe avuto un contatto con il presidente blaugrana Laporta per dirgli che questo era il momento giusto per far partire l’assalto. La cessione di Dembele, a lungo accostato alla Juventus prima del rinnovo, potrebbe essere l’assist decisivo per rompere gli indugi. Dembele al Psg, Joao Felix al Barcellona, l’intreccio tra le grandi d’Europa è servito.