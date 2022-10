Conte scippa Milano: bastano 10 milioni

Tottenham all’assalto, Conte guarda a Milano: può riuscire ad acquistarlo per circa 10 milioni di euro

Dopo una scorsa stagione altalenante, Stefan de Vrij ha mostrato segnali incoraggianti. Il centrale olandese ha ritrovato continuità nelle prestazioni, ma il suo contratto resta ancora in scadenza fino al 2023 e il rinnovo, ancora non arriva.

Estimatori nei confronti del classe 1992 non mancano e uno di questi estimatori è Antonio Conte. Il manager del Tottenham conosce benissimo il giocatore, perno della sua difesa nell’anno del 19esimo scudetto dell’Inter e sarebbe ben felice di averlo a disposizione in quel di Londra. Il tecnico, che sogna l’impresa di vincere la Premier League alla guida degli ‘Spurs’, avrebbe infatti bisogno di un’alternativa di sicura affidabilità da alternare ai suoi tre titolari e de Vrij è il primo nome della lista.

Inter, Conte ripiomba su de Vrij

Come infatti riferisce ‘Football Insider’, il Tottenham non ha affatto mollato la pista che porta al giocatore olandese. I piani però sarebbero cambiati. L’obiettivo iniziale era quello di fiondarsi sul giocatore per fare in modo che potesse arrivare a Londra a costo zero la prossima estate. Ora però il Tottenham, con l’ok di Conte, sarebbe pronto a bussare alle porte dei nerazzurri a gennaio per arrivare subito all’olandese. Ripetere una sorta di operazione Perisic, un anno dopo.

Il prezzo del cartellino, chiaramente, è crollato e stando a quanto riferiscono dall’Inghilterra, de Vrij potrebbe partire per una cifra vicina ai 10 milioni di euro. Una cifra che certamente potrebbe essere allettante per i nerazzurri, alla luce soprattutto della scadenza contrattuale e di un rinnovo che, ancora, non arriva. Certamente l’Inter, in caso di addio di de Vrij, dovrebbe però fiondarsi nuovamente sul mercato. La vicenda Acerbi in estate, ha fatto capire che per Simone Inzaghi è prioritario avere all’interno della propria rosa sei difensori centrali. L’eventuale addio dell’olandese quindi obbligherebbe sostanzialmente Marotta e Ausilio a tornare sul mercato per regalare al tecnico un nuovo difensore, soprattutto per il fatto che l’Inter continuerà il suo percorso in Europa, molto probabilmente in Champions League, visto il risultato ottenuto sul campo del Barcellona.