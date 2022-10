Bonucci e Vlahovic puniti: la scelta l’hanno già fatta

Nella Juventus nessuno è esente da colpe, puniti anche Bonucci e Vlahovic: la scelta è già stata fatta

Otto giorni che sono iniziati nel modo peggiore, con la sconfitta a San Siro contro il Milan e che sono proseguiti come peggio non si poteva, con la debacle in Israele contro il Maccabi Haifa. Per cercare di risollevarsi la Juventus ha scelto la soluzione ritiro in vista di quella che sarà un’altra sfida particolarmente sentita ed importante: il derby contro il Torino in programma sabato alle 18.

Il clima in casa bianconera si è fatto particolarmente teso. Non tutti i giocatori pare abbiano gradito la decisione del ritiro e non tutta la squadra, inoltre, sembra remare nella stessa direzione di Allegri. E a proposito di derby, il tecnico starebbe pensando a delle esclusioni eccellenti per una partita tanto fondamentale.

Sondaggio CM.IT, out sia Bonucci che Vlahovic contro il Torino

Tra queste esclusioni eccellenti ci sarebbero quelle sia di capitan Leonardo Bonucci che di Dusan Vlahovic, il bomber da oltre 70 milioni di euro. A tal proposito, Calciomercato.it ha voluto proporre un sondaggio attraverso il proprio canale Telegram, chiedendo cosa dovrebbe fare il tecnico bianconero. E per il 34% dei votanti, la decisione più corretta sarebbe quella di lasciare fuori entrambi i giocatori contro il Torino. Una scelta certamente forte, che però fa capire come sia il difensore italiano che il centravanti serbo non siano esenti da colpe in questo momento di difficoltà dei bianconeri, anzi sono ritenuti probabilmente tra i maggiori colpevoli.

Il 29% dei votanti ritiene invece che la scelta corretta da parte di Allegri sarebbe quella di lasciare fuori il solo Bonucci. Il 23% dei partecipanti al sondaggio ritiene invece che la scelta corretta sarebbe ancora quella di puntare su di loro. Sia Bonucci che Vlahovic sono ritenuti troppo importanti per la squadra e dovrebbero entrambi essere titolari nel derby. Solo il 10% invece ritiene che la scelta migliore da parte di Allegri sarebbe quella di escludere il solo Vlahovic, confermando Bonucci al centro della difesa e relegando in panchina il centravanti serbo ex Fiorentina. Il 4% ha invece risposto “altro” come possibile opzione.