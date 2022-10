Disfatta Juventus, il Real Madrid ci ha preso gusto

Il Real Madrid sulla strada della Juventus, può ripetere quanto fatto quest’estate: gratis al Bernabeu

Periodo completamente contrapposti tra Juventus e Real Madrid. Se i bianchi spagnoli sono primi in campionato e in Champions League, i bianconeri sono in profonda crisi. La società ha mandato tutti in ritiro per provare a risalire la china ma la sensazione di una rottura che difficilmente potrà essere sanata c’è.

A complicare ulteriormente la situazione potrebbe essere proprio il Real Madrid che ha deciso di ripetere quanto fatto, con successo, la scorsa estate. I ‘blancos’ sono reduci dal pareggio contro lo Shakhtar, ottenuto grazie ad un gol (accompagnato da venti punti di sutura) di Rudiger. E proprio pensando a quanto fatto con il tedesco e anche con Alaba che la società di Florentino Perez sta pianificando un importante colpo di mercato che potrebbe rappresentare una nuova delusione per la Juventus.

Calciomercato Juventus, Tielemans gratis in bianconero

Stando a quanto riporta ‘defensacentral.com’, il Real Madrid continua a tenere sotto osservazione Juri Tielemans. Il centrocampista belga è in scadenza di contratto con il Leicester e, anche considerata la crisi del club inglese, difficilmente rinnoverà.

L’addio sembra quindi scontato e di pretendenti ce ne sono davvero tantissime. Tra queste la Juventus, ma anche l’Inter in Italia ci ha fatto un pensierino. Tutto inutile stando a quanto riportato dal portale spagnolo perché Florentino Perez ha in mente di prendersi gratis il talento 25enne. Il Real Madrid deve decidere il futuro di Modric e Kroos e potrebbe ringiovanire un centrocampo che vanta anche talenti come Camavinga, Valverde e Tchouameni. Farlo prendendo gratis un calciatore come Tielemans sarebbe il piano della dirigenza ‘merengues’ che dovrà però affrontare una concorrenza molto ricca, dove compare anche il nome della Juventus.