Barcellona-Inter infinita: piano B da sogno, colpo a sorpresa

Calciomercato, Inter avvisata: le ultime notizie che trapelano dalla Spagna lasciano con il fiato sospeso i nerazzurri.

Serviva una prestazione importante all‘Inter anche solo per provare ad immaginare di uscire indenni dal Camp Nou. Alla fine, Inzaghi non può che essere soddisfatto della prova offerta dai suoi ragazzi al cospetto del Barcellona: il pareggio al cardiopalma strappato con veemenza da Lautaro e compagni lancia i meneghini ad un passo dalla matematica qualificazione agli ottavi. All’Inter, infatti, servirà battere il Viktoria Plzen per avere la certezza di approdare alla fase finale di Champions.

Inzaghi ha avuto le risposte che si attendeva da tutta la squadra. Maestoso Lautaro Martinez, che come un leone è riuscito a calamitare su di sé le attenzioni di un attacco che ha visto nell’attaccante argentino il proprio punto di riferimento. Intelligente come sempre Edin Dzeko, preziosissimo Barella: redivivo Gosens, il cui goal aveva avvicinato in maniera importante il sogno qualificazione immediata. E pensare che fino a poche settimane fa in casa Inter era la situazione legata al futuro di Skriniar a catalizzare le maggiori preoccupazioni, nel bel mezzo di una crisi d’identità che sembrava poter stritolare le certezze della compagine di Inzaghi. Gli incroci tra lo slovacco ed il Barcellona, però, potrebbero non essere terminati qui.

Calciomercato Inter, Skriniar piano B del Barcellona: lo scenario

Ricordiamo che Skriniar è legato all’Inter da un contratto in scadenza nel 2023. Sebbene sia forte la volontà del club meneghino di continuare a puntare sull’ex centrale della Samp, per il quale è pronto un prolungamento con relativo adeguamento, le parti non hanno ancora trovato il bandolo della matassa. Il Psg potrebbe ritornare alla carica da un momento all’altro, dopo aver provato (invano) il blitz definitivo già la scorsa estate. Tuttavia, stando alle indiscrezioni che trapelano dalla Spagna, i parigini dovrebbero fare i conti con una nuova concorrente.

Secondo quanto riferito da Radio Catalunya, infatti, nel caso in cui il Barcellona dovesse fallire l’assalto a Koundé, i blaugrana potrebbero entrare nell’ordine di idee di capire i margini di manovra per Skriniar. La pista che porta al difensore dell’Inter è comunque considerata alternativa, visto che i blaugrana preferirebbero puntare sul centrale del Siviglia.