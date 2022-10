PAGELLE E TABELLINO DI NAPOLI-AJAX 4-2 | Kvara bruciante, uragano Osimhen

Napoli che chiude il primo temo contro l’Ajax sul 2-0. Nella ripresa, un po’ di calo, ma resiste e vince 4-2: ottavi conquistati

PAGELLE NAPOLI

Meret 6.5 – Un buon intervento nel primo tempo in diagonale. Nulla può sul gol di Klassen in apertura di ripresa, nonostante un altro balzo di grande forza

Di Lorenzo 7 – Ordinata la gara difensiva, gioca quasi da play in fase di impostazione. Sempre lucidissimo, fino alla fine

Kim 6 – Qualche piccola incertezza dovuta anche all’assenza di Rrahmani. Sul gol subito, tutta la squadra non scala come dovrebbe sull’infortunio di Anguissa

Juan Jesus 6 – Chiude su Kudus nel finale di frazione in modo importante, prima qualche minuto di assestamento. Nella ripresa, non sempre perfetto, ma tiene

Olivera 7 – Lavora bene sulla catena di sinistra e partecipa all’azione del raddoppio. Bravo in diagonale quando serve

Lobotka 7.5 – Nonostante i raddoppi, sempre lucido nell’impostare e recuperare palloni. Si alza tantissimo per portare la prima pressione

Anguissa 7 – Gioca da imperatore del centrocampo, differenza di qualità e quantità di corsa troppo ampia con gli avversari. Il suo infortunio condiziona la scalata sbagliata che consente all’Ajax di dimezzare lo svantaggio (49′ Ndombele 7 – Si presenta subito con un paio di chiusure ed un tiro che sfiora il palo. Si procura il rigore per il mani di Timber, davvero un ottimo impatto sulla gara)

Zielinski 8.5 – 25-30 partite l’anno così ed al Napoli potrebbe non esser precluso nessun traguardo. Sia nel primo che nel secondo gol gioca davvero alla De Bruyne. Gestisce bene tutti i palloni (89′ Gaetano sv)

Lozano 7 – Più del gol è la qualità nella fase offensiva (incroci con Kvara e dialogo con Di Lorenzo) e difensiva (supporto sulla catena di destra col giusto tempismo) a meritare un voto molto alto. Nella ripresa si vede poco meno, ma sfiora il gol su tocco di Osimhen (76′ Politano sv)

Kvaratskhelia 8 – Ci provano: uno, due, tre su di lui. Rischia un gol da far crollare il Maradona quando se ne porta tre con se senza che lo fermino: senza personalismi eccessivi, sa quando toccarla al compagno come nel gol di Raspadori. Chiude la gara con il rigore decisivo. Grande gara (76′ Elmas sv)

Raspadori 7.5 – Compatta il Napoli, viene a prendersi il pallone per aprire l’azione e la chiude con una giocata nello stretto da numero 10. Esce per far spazio al rientro di Osimhen quando serve una profondità diversa al Napoli (49′ Osimhen 7.5 – Fanno sorridere quei commenti da bar ‘Napoli meglio senza Osimhen’. Entra, regala subito quella profondità, quella pressione che sballa le misure della difesa dell’Ajax e porta al rigore sulla conclusione di Ndombele. La voglia di fare gol è talmente alta che anticipa troppo i movimenti, poi si mangia Blind e mette dentro il 4-2)

All. Spalletti 9 – Nove come le vittorie consecutive di una squadra che è una sinfonia degna del miglior Vivaldi. Veder giocare il Napoli è melodia per gli occhi

PAGELLE AJAX

Pasveer 4.5 – Poco da fare sui gol, ma non appare sempre sicuro

Sanchez 4 – Deve chiedere scusa a Kvara per tutte le botte ‘regalate’ durante la gara (64′ Baas 4.5 – Entra per Sanchez, ma non cambia la resistenza della difesa

Timber 4 – Difficile fare il centrale di una squadra che lascia tutti quegli spazi, ma ci mette molto del suo, come sul rigore del 3-1 azzurro

Bassey 5 – Meglio dei compagni di reparto in qualche circostanza, ma anche da parte sua diversi errori su Lozano, poi passa anche a fare il terzino

Blind 4 – Il tecnico lo schiera da centrale, l’esperto Blind si fa notare soprattutto per le legnate. Osimhen lo brucia nel finale

Taylor 5 – Giocatore con una tecnica superiore. crea qualche difficoltà al Napoli, ma in fase difensiva è tosta. Esce infortunato (64′ Grillitsch 5 – Si vede pochissimo)

Alvarez 4.5 – Non prende mai Zielinski, nonostante l’impegno

Klaassen 5 – Lobotka lo annulla, l’esperto Klassen si arrende presto. Concede una speranza all’Ajax con il gol del 2-1, presto cancellata dal Napoli

Berghuis 5 – Qualche buona iniziativa, ma niente di trascendentale. Poi, scompare del tutto (84′ Conceicao sv)

Bergwijn 5 – Impegna Meret in avvio, spinge sulla sinistra dell’Ajax, ma Di Lorenzo gli prende le misure. Trova le misure del rigore (inesistente) del 3-2 (84′ Ocampos sv)

Kudus 4 – Non è una punta centrale e nel primo tempo si vede tantissimo. Stesso canovaccio nella ripresa (64′ Brobbey 5 – Si segnala per un rigore guadagnato che non esiste)

All. Schreuder 4.5 – Nulla, sbaglia tutto anche stavolta

PAGELLA ARBITRO

Zwayer 4 – Inventa un rigore senza senso per l’Ajax

TABELLINO

RETI: 4′ Lozano, 16′ Raspadori, 49′ Klassen, 62′ rig. Kvaratskhelia, 83′ rig. Bergwijn, 89′ Osimhen

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Lobotka, Anguissa (49′ Ndombele), Zielinski (89′ Gaetano); Lozano (76′ Politano), Kvaratskhelia (76′ Elmas), Raspadori (49′ Osimhen). A disp.: Sirigu, Idasiak, Mario Rui, Ostigard, Zanoli, Zerbin, Simeone. All.: Spalletti

AJAX (4-3-3): Pasveer; Sanchez (64′ Baas), Timber, Bassey, Blind; Taylor (64′ Grillitsch), Alvarez, Klaassen; Berghuis, Bergwijn, Kudus (64′ Brobbey). A disp.: Stekelenburg, Gorter, Wijndal, Brobbey, Ocampos, Lucca, Grillitsch, Baas, Regeer, Magallan, Conceicao. All.: Schreuder

ARBITRO: Felix Zwayer (GER)

AMMONITI: Taylor, Sanchez, Alvarez, Timber, Bassey, Bergwijn (A), Osimhen, Politano (N)

ESPULSI: