Milan-Chelsea, sta scoppiando il caos: “Una farsa allucinante”

Milan-Chelsea sta lasciando una lunga scia di polemiche che non sono terminate al fischio finale. Sta scoppiando un vero e proprio caos

Milan-Chelsea non è stata una partita come le altre in una serata di Champions League che potrebbe essere decisiva per il passaggio della fase a gironi, e quindi per la qualificazione agli ottavi di finale.

I rossoneri cercavano il riscatto dopo lo 3-0 di Stamford Bridge, ma purtroppo non è andata bene. Infatti, il club italiano ha dovuto abdicare con il punteggio di 0-2 a San Siro e questa volta non solo per demeriti sportivi. Il fattaccio è successo al 18esimo, quando Fikayo Tomori ha trattenuto leggermente per la maglia Mason Mount e l’arbitro tedesco, Daniel Siebert, ha deciso di punire l’intervento con cartellino rosso per il difensore e calcio di rigore, poi trasformato da Jorginho. Un dato di fatto che ha penalizzato e forse vanificato tutti gli sforzi dei rossoneri e penalizzato terribilmente i padroni di casa.

Milan-Chelsea, tifosi infuriati sui social

I tifosi, questa volta, non possono proprio restare a guardare. Infatti, dopo i fischi dei supporters presenti allo stadio, è scoppiato il putiferio anche sui social. Infatti, su Twitter moltissimi si lamentano dell’arbitraggio di Siebert, sottolineando l’errore del direttore di gara. Altri puntano il dito anche sul trend negativo del Milan con gli arbitri in Champions League. L’espressione “farsa allucinante” usata da un utente rende particolarmente la situazione. Non possiamo aggiungere altro, se non mostrarvi diversi tweet su questa scia.

Diciamo che le italiane sono poco fortunate stasera: in #MaccabiJuventus manca un rigore gigantesco su #Cuadrado, in #MilanChelsea il rosso a #Tomori è automatico in caso di sanzione tecnica ma il rigore non riesco proprio a vederlo. — Luca Marelli (@LucaMarelli72) October 11, 2022

Io quando vedo il rosso diretto a Tomori#MilanChelsea pic.twitter.com/B4KzLP1Bnp — ᴘɪᴄᴄɪ ❀ (@mikvind) October 11, 2022

Il rigore-rosso di #Tomori è il più grave errore dell’epoca Var in Europa.

Una farsa allucinante.

Spegnete tutto, perché vi stanno prendendo in giro.#MilanChelsea #Milan #ChampionsLeague — Penso Quindi Juve (@CogitoErgoJuve) October 11, 2022

Dai tempi dell’Europa League che il Milan continua ad uscire dalle competizioni Uefa non per merito degli avversari ma per decisioni fuori dal normale degli arbitri. Facciamoci delle domande e meditiamoci su. #milanchelsea #sempremilan #tomori pic.twitter.com/40Gmr88tY4 — MAGICAL MILAN 🔴⚫️🇮🇹 (@Magical__milan) October 11, 2022