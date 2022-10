DIRETTA Champions League, Napoli-Ajax | FORMAZIONI UFFICIALI LIVE

Dopo le sconfitte patite da Juventus e Milan, per la quarta giornata della fase a gironi della Champions il Napoli ospita l’Ajax

In vetta in solitaria alla classifica del campionato di Serie A, il Napoli torna in campo e, per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League, ospita gli olandesi dell’Ajax, sonoramente battuti a domicilio la scorsa settimana.

La squadra guidata magistralmente dalla panchina da Luciano Spalletti, vive un momento straordinario: capolista nel massimo campionato italiano, come detto, e a punteggio pieno nel proprio raggruppamento di Champions League, nonostante la presenza della corazzata Liverpool di Jurgen Klopp. Nel turno precedente, gli azzurri hanno rifilato sei reti all’Amsterdam Arena ai ‘Lancieri’, olandesi annichiliti dalle giocate e dalla vena realizzativa dei campani. Ai quali oggi basterà anche un pareggio per strappare matematicamente, e con due giornate d’anticipo, il pass per gli ottavi di finale. Di contro, gli uomini di Alfred Schreuder hanno tutta l’intenzione di rifarsi dopo la debacle dell’andata e hanno necessariamente bisogno di un risultato positivo per tenere accesa la flebile fiammella della speranza che porta al prossimo turno. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Diego Armando Maradona’ di Napoli.

FORMAZIONI NAPOLI-AJAX

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Kim, Jesus, Olivera, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia.. All. Spalletti

AJAX (4-3-3): Pasveer, Sanchez, Timber, Blind, Bassey, Klaasen, Alvarez, Taylor, Berghius, Bergwijn, Kudus. All. Schreuder

ARBITRO: Felix Zwayer (Germania)

CLASSIFICA GRUPPO A: Napoli 9; Liverpool 6; Ajax 3; Glasgow Rangers 0