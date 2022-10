DIRETTA Champions League: Barcellona-Inter | Formazioni UFFICIALI LIVE

Valida per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League, Barcellona-Inter verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

Rivitalizzata dal doppio successo consecutivo contro Barcellona e Sassuolo, l’Inter è attesa questa sera al ‘Camp Nou’ per la gara di ritorno contro la squadra catalana. Il successo nella sfida di andata ha proiettato i nerazzurri al secondo posto in classifica, obbligando la squadra di Xavi a vincere per non rischiare la seconda eliminazione consecutiva alla fase a gironi della Champions League. Ancora senza Joaquin Correa e Romelu Lukaku, Simone Inzaghi dovrà far fronte all’emergenza in attacco, avendo a disposizione solamente due punte senior.

Sorpresi dalla disfatta del Meazza, i media catalani si sono avvicinati a questo match di vitale importanza alimentando le polemiche arbitrali per l’operato del VAR a Milano, tradendo un certo nervosismo derivante dalla difficile posizione in classifica dei ‘blaugrana’. A preoccupare ulteriormente i tifosi del Barça c’è anche l’emergenza infortuni, che ha colpito in maniera particolare il reparto difensivo. Quello di stasera sarà il dodicesimo scontro diretto tra le due squadre. Negli undici precedenti, si contano due vittorie dell’Inter, sei vittorie del Barcellona e tre pareggi.

Limitando l’analisi ai precedenti in Catalogna, i nerazzurri sono chiamati a sfatare un vero e proprio tabù avendo collezionato cinque sconfitte su cinque, realizzando appena un gol in trasferta. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Formazioni ufficiali Barcellona-Inter

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Pique, Garcia, Marcos Alonso; Gavi, Busquets, Pedri; Dembele, Lewandowski, Raphinha. All.: Xavi

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All.: S. Inzaghi

CLASSIFICA GRUPPO C: Bayern Monaco 9 punti; Inter 6; Barcellona 3; Plzen 0