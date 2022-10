Allegri ‘tradito’, la Juventus questa non se l’aspettava

La Juventus sprofonda in Champions ed emergono dubbi sul mercato estivo: altro che Di Maria, il vero flop è lui

Sprofondo bianconero. Il Maccabi Haifa ha fatto cadere gli ultimi (pochi per la verità) dubbi: la Juventus è in crisi. Lo è perché a dirlo sono i numeri con i dieci punti di distacco dalla vetta della classifica in Serie A e i cinque dal duo Psg-Benfica che vede gli ottavi di Champions.

Lo è perché, al di là delle colpe di Allegri, nessuno dei calciatori acquistati questa estate è stato in grado di far fare il salto di qualità alla squadra. Non ci è riuscito Pogba che, in realtà, non è mai sceso in campo in competizioni ufficiali con la maglia bianconera. Non ci è riuscito nemmeno Bremer, travolto dalle incertezze dell’intera squadra. E poi Di Maria, fermato nuovamente da un problema fisico: l’argentino è quello che più di tutti ha dimostrato di poter prendere per mano la Juventus. Peccato però che il fisico faccia le bizze e con un Mondiale alle porte qualsiasi dolorino è sufficiente per far scattare l’allarme.

Ma chi sta rendendo decisamente meno di quanto preventivato è sicuramente Leandro Paredes. Allegri lo ha voluto fortemente, ritenendolo il profilo giusto per sistemare il centrocampo. Così non è stato.

Calciomercato Juventus, flop Paredes: cosa cambia per il futuro

L’ex centrocampista del Paris Saint-Germain ha pagato sicuramente uno stato fisico non eccellente al suo arrivo, ma dopo oltre un mese e mezzo la sua condizione non sembra essere poi migliorata di molto. Indietro fisicamente, incapace di far girare la squadra come dovrebbe invece fare chi ha lo status di regista.

La sceneggiatura juventina non è certo da premio Oscar, ma Paredes non fa nulla per esaltare gli attori che ha al proprio fianco. Un acquisto che, finora, si è rivelato un flop ed allora non possono che emergere dubbi sul suo futuro. L’accordo con il Psg prevede l’obbligo di riscatto al raggiungersi di determinati obiettivi o il diritto: in entrambi i casi servono 22,6 milioni, una cifra che – al momento- difficilmente i bianconeri decideranno di sborsare. Il momento del giudizio però deve ancora arrivare e Paredes (come tutta la Juventus) ha ancora la possibilità di riscattarsi. Occorre però farlo in fretta.