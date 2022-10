TV Play | Disastro Juventus: “Persi 100 milioni, ma sugli stipendi ho una certezza”

Momento disastroso per la Juventus e Luigi Moncalvo, ospite a TvPlay, spiega: “Persi 100 milioni, sugli stipendi ho una certezza”

Tocca forse il punto più basso la Juventus con la sconfitta di ieri sera in casa del Maccabi Haifa. La squadra di Allegri ha perso 2-0 in Israele dicendo definitivamente addio al passaggio agli ottavi di Champions League. Adesso dovrà lottare proprio col Maccabi per arrivare terza e scendere in Europa League, altrimenti sarà fuori da tutto.

Ad analizzare la situazione disastrosa in casa Juventus è il giornalista e scrittore Luigi Moncalvo, che ai microfoni di Calciomercato.it in onda su TvPlay ha spiegato: “È da un paio di anni raccontiamo quello che sta succedendo, l’esplosione imminente che si è poi verificata. John Elkann e Andrea Agnelli non comunicano. Chi ha in mano i soldi, e l’altro, il presunto presidente che regna ma non governa, stanno facendo entrambi dei danni. Elkann nel non decidere e Agnelli nel volere rimare attaccato alla poltrona. Poi c’è Lapo che twitta su tutto e tutti, e nel suo silenzio è molto sintomatico. Vuol dire che John non sa proprio che decisioni prendere, mentre Agnelli dice a Sky cose che dovrebbe riferire a sé stesso. La colpa della situazione non è di Allegri, ma la sua. Allegri è stato scelto., avrei accettato anche io. La grande colpa di Allegri è che sapeva di essere più debole dello scorso anno e hanno voluto far credere il contrario. Vorrei sapere in ritiro ci sono i famosi 80/90 che ha citato Andrea ieri in ritiro”.

Juventus, Moncalvo duro con Agnelli: “Non merita quel posto”

Il giornalista Luigi Moncalvo non si ferma e continua la sua analisi sul momento della Juventus, attaccando in particolare Andrea Agnelli: “Andrea ha finito il suo ciclo, ma non doveva neanche iniziarlo. Ha la garanzia di essere impunito. Se John avesse un altro fratello e non Lapo avrebbe già una soluzione. Agnelli è tranquillo. I bilanci si fanno a fine anno? Col cavolo. ieri la Juventus ha perso 100 milioni. Chi gestisce in quella maniera non merita quel posto. Lui è sicuro, da li anche la finta assunzione di responsabilità. La disgrazia è stato l’ingaggio di Ronaldo, l’inizio della catastrofe”

Infine sulle parole di Flavio Briatore spiega: “Mi sembra una cosa tanto per. Non condivido. I giocatori sono vergognosi. Vogliono fare fuori Allegri. E se tu senti il presidente che lo conferma li demotivi ancora di più. Il sabotaggio non è servito. Figurati se restituiscono lo stipendio. I giocatori sono una banda di mercenari.