Non c’è pace per Allegri: nuovo infortunio e cambio forzato

Guai in vista per la Juventus che sul punteggio di 1-0 per il Maccabi Haifa perde anche Angel Di Maria per infortunio. L’argentino si è immediatamente fermato

La serata di Champions della Juventus è iniziata nel peggiore dei modi. La trasferta in casa del Maccabi Haifa, battuto una settimana fa per 3-1, comincia infatti con il piede sbagliato in virtù del gol di Atzili che di testa apre le marcature già dopo una manciata di minuti, costringendo sin da subito Vlahovic e soci ad inseguire.

Col trascorrere del tempo non solo non arriva il gol del pari della squadra di Allegri, ma le cose si complicano ulteriormente con il tecnico livornese costretto al cambio forzato. A fermarsi è infatti Angel Di Maria, nuovamente ko, stavolta per un problema alla gamba destra. Ancora un guaio muscolare per l’argentino che in uno scatto a metà campo avverte dolore e si ferma immediatamente. Al suo posto dentro Arek Milik.

Nuovo stop dunque per l’attaccante albiceleste che in campionato era reduce da due turni di squalifica dopo l’espulsione rimediata contro il Monza, mentre in Champions solo una settimana fa aveva messo a referto una bella tripletta di assist per il successo contro il Maccabi. Al cospetto dello stesso avversario stavolta Di Maria ha dovuto arrendersi al dolore. Condizioni da valutare.