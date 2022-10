Allegri fa fuori tre big: la probabile formazione anti Maccabi Haifa

Allegri verso l’esclusione di alcuni big per la decisiva sfida di Champions League contro il Maccabi Haifa. Ecco la probabile formazione

La Juventus di Massimiliano Allegri è già con le spalle al muro. Dopo il crollo di San Siro, i bianconeri non possono più fallire in Champions League. Questa sera, alle ore 18.45, Di Maria e compagni saranno di scena sul campo del Maccabi Haifa.

Battere gli israeliani per continuare a sperare nella qualificazione agli ottavi di finale. È questa la missione odierna della Juve, ancora alla ricerca della prima vittoria in trasferta della stagione tra campionato e Champions. “Sarà una partita molto complicata, già qui hanno fatto vedere buone cose. L’ambiente è molto caldo e bisognerà stare attenti. Bisogna fare una partita di compattezza, dobbiamo limitare al minimo gli errori. Siamo ancora sull’altalena, dopo due vittorie qualcuno si era illuso”, ha dichiarato Allegri alla vigilia del match. I bianconeri provano a ricompattarsi per uscire dalla crisi: “Noi mettiamo tutto l’amore e la passione per riportare la Juventus nei posti che le competono. Per raggiungere gli obiettivi bisogna fare molto di più, riacquistare l’autostima”. L’allenatore ritrova Angel Di Maria dopo la squalifica in campionato e si affida nuovamente alle magie dell’argentino. Verso la panchina Arek Milik, così come Danilo: il terzino brasiliano è diffidato e Allegri potrebbe preservarlo in vista del ritorno col Benfica.

Probabili formazioni Maccabi Haifa-Juventus: le possibili scelte di Massimiliano Allegri

Con l’esclusione di Danilo, ad agire sulla fascia destra sarà Cuadrado, con Alex Sandro a sinistra. La coppia di centrali sarà composta da Bremer e Bonucci, mentre a centrocampo si ripropone il ballottaggio tra Paredes e Locatelli, con il primo al momento favorito. L’intoccabile di Allegri è Adrien Rabiot, con la conferma a sinistra di Kostic e il ritorno di McKennie sulla fascia destra nel 4-4-2 messo in campo dal tecnico. Tre big come Danilo, Locatelli e Milik potrebbero così partire dalla panchina: ecco la probabile formazione di Allegri per Maccabi Haifa-Juventus.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bremer, Bonucci, Alex Sandro; McKennie, Paredes, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri.