DIRETTA Champions League, Maccabi-Juventus | Le formazioni UFFICIALI – LIVE

Quarta giornata della fase a gironi della Champions League per la Juventus che vola ad Haifa per affrontare il Maccabi

Dopo la sconfitta senza discussioni, l’ennesima, nell’ultima giornata del campionato di Serie A patita contro il Milan campione d’Italia di Stefano Pioli, la Juventus torna in campo per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League.

La squadra guidata in panchina da Massimiliano Allegri è chiamata al pronto riscatto e ha un solo risultato utile per continuare a sperare ancora nella qualificazione agli ottavi di finale. Serve un miracolo sportivo, visto che Paris Saint-Germain e Benfica sono distanti quattro punti a due turni dalla fine del girone, ma i bianconeri hanno il dovere di provarci. E lo faranno con un Angel Di Maria in più nel motore, squalificato in campionato e protagonista all’andata con tre assist forniti per la doppietta di Adrien Rabiot e la rete di Dusan Vlahovic. Di contro, gli uomini di Barak Bakhar hanno tutta l’intenzione di non sfigurare, come successo in parte a Torino sette giorni fa, e con il caloroso aiuto dei propri tifosi proveranno a fare il colpaccio. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Sammy Ofer’ di Haifa.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MACCABI-JUVENTUS

MACCABI HAIFA (4-3-3): Cohen; Sundgren, Batubinsika, Goldberg, Cornud; Chery, Mohamed, Lavi; David, Pierrot, Atzili. Allenatore: Barak Bakhar.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Paredes, Rabiot, McKennie; Di Maria, Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri.

ARBITRO: Mateu Lahoz (Spagna)

CLASSIFICA GRUPPO H: Paris Saint-Germain e Benfica 7 punti; Juventus 3; Maccabi Haifa 0