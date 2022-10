Blitz con gli agenti: Simeone soffia il bomber ad Allegri

L’Atletico Madrid si è inserito prepotentemente nella corsa all’attaccante complicando i piani della Juventus sul mercato

Giornata di Champions League in casa Juve e testa alla trasferta contro il Maccabi Haifa. Secondo round per il club bianconero contro la formazione israeliana, già sconfitta lo scorso mercoledì all’Allianz Stadium di Torino con un convincente 3-1 ed un Angel Di Maria sugli scudi.

L’assenza dell’argentino nell’ultima di campionato contro il Milan, a causa della seconda ed ultima giornata di squalifica scontata per l’espulsione rimediata contro il Monza, si è percepita specialmente negli ultimi metri. Nonostante la prestazione come sempre generosa di Arek Milik, ai bianconeri in avanti è mancata la lucidità di Dusan Vlahovic, letteralmente scomparso tra le maglie rossonere per buona parte del match.

Il centravanti serbo non è ancora riuscito a mantenere un livello costante in questa stagione, alternando grandi partite a prestazioni in ombra come quella di sabato scorso. Per il futuro, oltre al più che probabile riscatto di Milik dal Marsiglia, la Juventus starebbe osservando altri centravanti con caratteristiche diverse da quelli già in squadra. Roberto Firmino, ad esempio, è una delle tante opzioni già prese in considerazione anche in virtù del contratto in scadenza il prossimo giugno.

Calciomercato Juve, contatti tra Roberto Firmino e l’Atletico Madrid

A rovinare le speranze della Juventus sul centravanti brasiliano potrebbe proprio essere l’Atletico Madrid del Cholo Simeone. Secondo ‘todofichajes.com’, il club ‘rojiblanco’ avrebbe già avanzato dei contatti con gli agenti del calciatore, anticipando la volontà assoluta di voler formulare quanto prima un’offerta per strapparlo a costo zero in uscita dal Liverpool.

Non solo gli spagnoli sulle tracce di Roberto Firmino, perché in Inghilterra anche il Newcastle sembrerebbe voler fare sul serio per ingaggiare l’attaccante. Non va infine esclusa l’opzione rinnovo con i ‘Reds’: più volte Jurgen Klopp ha ribadito l’importanza strategica che il brasiliano ricopre all’interno del suo sistema di gioco.

Un’intesa che al momento non è stata però raggiunta e che fa sperare sia la Juventus di Massimiliano Allegri che tutte le altre contendenti a meno di un anno dalla scadenza.