Juve, rinnovo ad un passo: incontro decisivo in città

Incontro decisivo per il rinnovo di contratto previsto in città: novità in vista che riguardano la Juventus

Un contratto in scadenza nel 2023 e un nome che da tempo è sui taccuini degli osservatori della Juventus. La situazione contrattuale di José Gaya stuzzica e non poco l’ambiente bianconero, anche se il futuro del capitano del Valencia potrebbe subire una svolta improvvisa.

Gaya è un nome come detto da tempo seguito dalla Juventus. I bianconeri hanno tra l’altro da tempo la necessità di acquistare un terzino sinistro come alternativa ad Alex Sandro e lo spagnolo piace per caratteristiche e situazione contrattuale. Il rinnovo con il Valencia ancora non è arrivato, ma la situazione nelle prossime ore potrebbe complicarsi per la Juventus e anche per le altre società interessate al giocatore, come il Barcellona.

Juventus, Gaya vicino al rinnovo con il Valencia

Stando infatti a quanto riferisce ‘Marca’, il rinnovo del capitano del Valencia sembra essere sempre più vicino. La presidentessa del club Lay Hoon Chan ha in programma di recarsi in città entro fine settimana per finalizzare in prima persona la trattativa. Chan, insieme al proprietario del club Peter Lim, ha incontrato lo scorso 21 settembre sia il tecnico Rino Gattuso che il segretario tecnico Miguel Corona. Nel corso dell’incontro si è parlato proprio di rinnovi contrattuali di due giocatori in particolare. Uno è quello del portiere Jaume Domenech, l’altro invece è quello proprio di Gaya.

L’estremo difensore è alle prese con un grave infortunio al legamento crociato, mentre Gaya, tornato al meglio dopo un infortunio, è ritenuto un elemento fondamentale dalla proprietà e dall’area tecnica. Volontà del club è quella di rinnovare il contratto fino al 2028. E il fatto che la presidentessa Chan arriverà a Valencia è un chiaro segnale di come il rinnovo sia davvero vicino. La stessa Chan aveva parlato con gli agenti del giocatore due settimane fa. Segnali che fanno quindi pensare al meglio per il club spagnolo e al peggio per le pretendenti. L’affare sembra destinato quindi a concludersi con la firma, complicando molto i piani della Juventus: appare quasi impossibile infatti un tentativo da parte dei bianconeri dopo il rinnovo.