“Milinkovic-Savic come Leao”. Doppio scenario per la Juventus

Arrivano nuove indiscrezioni su un possibile addio di Milinkovic-Savic a gennaio: “Per la Juventus è una partita da giocare quanto prima”

La quiete della giornata di oggi è stata interrotta da un’indiscrezione arrivata come un fulmine a ciel sereno: la Juventus starebbe pensando di arrivare a Milinkovic-Savic nel mercato di gennaio.

Il Sergente è di gran lunga il miglior centrocampista della Serie A e, probabilmente, tra i primissimi posti anche in Europa. Anche in questa stagione il serbo ha iniziato alla grandissima, trascinando la Lazio di Maurizio Sarri a suon di giocate, assist e gol. Con un contratto in scadenza nel giugno 2024, la posizione di Milinkovic-Savic nella Capitale sembra essere più traballante che mai: le ultime sul Sergente.

Milinkovic-Savic alla Juventus: “Se il giocatore dice sì…”

Intervenuto ai microfoni di ‘Radio Radio’, Carlo Laudisa è tornato a parlare del futuro di Sergej Milinkovic-Savic: “È come Leao, è nella stessa situazione contrattuale. Con una tempistica così stretta, comandano loro. Milinkovic è stato fedele alla causa, ma sta per compiere 28 anni. Se arriva la grande chiamata non può aspettare di arrivare a scadenza. Il “Carpe Diem” va tenuto da conto”. Insomma, per il giocatore serbo potrebbe essere il momento giusto per il tanto atteso grande salto.

E riguardo al suo possibile approdo in bianconero, poi, il giornalista ha aggiunto: “Se l’operazione Juve può andare in porto già a gennaio è oggettivamente difficile, ma attendiamo quella che sarà la reazione del giocatore. Per Milinkovic la vetrina del Mondiale è molto rilevante e tra l’altro lo giocherà al fianco di Kostic e Vlahovic“.

Infine, sui possibili scenari futuri, Laudisa ha rivelato: “Se la Juve riesce ad avere il sì del giocatore riesce ad anticipare la concorrenza Europea, sponda Juve è una partita da giocare quanto prima. Un’altra soluzione potrebbe essere quella di bloccare Milinkovic a gennaio e prenderlo in estate. L’ipotesi più remota, di fronte ad un pressing della Juve, è quella di arrivare a scadenza nel 2024”. Questi sono tutti gli scenari sul tavolo della dirigenza bianconera, i discorsi e le ‘pazzie’ avrebbero come unico obiettivo quello di portare a Torino un autentico fuoriclasse come Milinkovic-Savic.