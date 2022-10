Arrivabene esce allo scoperto: sentenza su Allegri

La Juventus affronta il Maccabi Haifa in una partita fondamentale per la Champions: Arrivabene esce allo scoperto sul futuro di Allegri

La situazione della Juventus ormai è ben nota a tutti, la squadra bianconera sembra non riuscire ancora a vedere la luce in fondo al tunnel. Dopo due partite vinte consecutivamente contro Bologna e Maccabi Haifa, la squadra bianconera nel big match contro il Milan è nuovamente crollata sotto i colpi di Tomori e Brahim Diaz.

Questa sera la Juventus torna in campo in Israele contro il Maccabi Haifa, con un solo risultato a disposizione per continuare a sperare nel passaggio del turno, la vittoria. Prima del match però l’amministratore delegato bianconero, Maurizio Arrivabene, è uscito allo scoperto sul futuro di Massimiliano Allegri. Arriva la sentenza definitiva.

Juventus, Arrivabene conferma Allegri: “Fiducia assoluta”

Inevitabile pensare che la panchina di Massimiliano Allegri sia ancora in bilico dopo il pessimo inizio di stagione. In campionato il crollo a San Siro contro il Milan continua a pesare molto, mentre in Champions League i bianconeri hanno solo un risultato nelle prossime partite, ovvero vincere, per sperare ancora di passare il turno.

Prima del match contro il Maccabi Haifa l’amministratore delegato della Juventus, Maurizio Arrivabene, ai microfoni di ‘Sky Sport’ ha confermato il tecnico affermando: “L’ho già detto in un’altra occasione, si devono evitare le scelte emozionali, analizzare i problemi uno alla volta e trovare soluzioni. Cercare a tutti i costi un colpevole sarebbe sbagliato per la società e per il futuro. Fiducia assoluta in Allegri”.

Poi analizza la partita contro il Maccabi affermando: “La partita importante è quella di stasera. Poi ci sarà il Torino, altra partita molto importante essendo il derby della Mole. Ma dobbiamo pensare avversario per avversario, ritrovando lo spirito che deve avere la Juventus, che è quello di vincere”. Infine sui pesanti infortuni che hanno colpito la rosa bianconera spiega: “Le assenze di Pogba e di Chiesa pesano moltissimo ma non deve essere nel nostro DNA lasciar correre e aspettare che arrivi la pausa. Dobbiamo spingere fino a quel momento”