TV PLAY | Speciale Serie A: SEGUI la DIRETTA!

Nuovo appuntamento su TV PLAY per lo Speciale dedicato alla Serie A: tutto in diretta dalle 17 alle 20 sul nostro canale Twitch

Anche oggi saremo in DIRETTA sul nostro canale Twitch: con uno speciale dalle 17 alle 20 analizzeremo il momento della Serie A, dopo un turno di campionato per nulla scontato.

Entreremo nella crisi della Juventus, con Massimiliano Allegri che continua ad essere sulla graticola e la sconfitta contro il Milan che rischia di tagliare le gambe ai bianconeri. Protagonista della corsa scudetto, fino ad ora, è certamente il Napoli: la squadra di Spalletti sta giocando il miglior calcio in Italia e anche in Europa sta stupendo per gioco e risultati. Infine, l’Inter ritrova la vittoria anche in campionato dopo il successo col Barcellona in Champions League.

In conduzione ci sarà il nostro Marco Giordano, affiancato dalla redazione di Calciomercato.it e dai tanti ospiti di giornata. Nel corso della diretta odierna saranno con noi: Francesco De Core, direttore de ‘Il Mattino’, Guido Vaciago, direttore di ‘Tuttosport’, Momo Sissoko, Federico Peluso, Eugenio Albarella, Mirko Calemme, Emanuele Calaiò, Giuseppe Pastore, Fabrizio Biasin, Massimo Chiesa, Guido Tolomei e Matteo Dovellini.