TV PLAY | Milan-Juve, Orsato ‘sentenziato‘: “Doppio errore”

Milan-Juventus e non solo. Polemiche arbitrali: la presa di posizione di Massimo Chiesa a TV PLAY. Ecco quanto dichiarato dall’ex arbitro.

Fiorentina-Lazio scriverà la parola fine ad un nono turno di campionato che ha riservato risultati a sorpresa, alimentando nuovamente dibattiti e discussioni, più o meno costruttive. Come purtroppo capita da tempo, sono state nuovamente contestate decisioni arbitrali rivelatesi poi decisive ai fini di determinati risultati.

In Milan-Juve, ad esempio, da segnalare proteste da ambo le parti. I rossoneri si sono lamentati per un tocco di braccio di Vlahovic in area, su cui il VAR ha deciso di non intervenire. Dopo pochi minuti sono arrivate invece le proteste dei bianconeri. Il calcio d’angolo da cui è nata l’azione che ha poi portato al goal di Tomori, infatti, sarebbe stato viziato da un fallo di Theo Hernandez ai danni di Cuadrado. Anche in questo caso, ha prevalso la decisione di campo. Ma non è finita qui. Anche Alvini, in Cremonese-Napoli, ha avuto da ridire sul rigore concesso agli Azzurri, puntualmente trasformato da Politano. Il tocco di Bianchetti sul georgiano, però, seppur lieve, sembra esserci.

Milan-Juve nell’occhio del ciclone: il giudizio di Chiesa a TV PLAY

Argomenti affrontati dall’ex arbitro Massimo Chiesa, che a calciomercato.it in onda su TV PLAY ha esternato il suo punto di vista in merito agli episodi sopra menzionati. Presa di posizione netta da parte di Chiesa, che ha così esternato il suo punto di vista: “Tocco di Vlahovic? Non è passato inosservato, ma l’arbitro ha giudicato così. Ho avuto la sensazione che con quella piccola parte di gomito Vlahovic andasse a cercare il pallone. Il fallo di Theo su Cuadrado è un errore grave: per me Orsato ha sbagliato in entrambi casi, non era nelle migliori condizioni per giudicare.”

Rigore su Kvaratskhelia: “Il discorso è semplice, Bianchetti ha compiuto un’ingenuità micidiale. Il georgiano prende posizione e lo anticipa, poi il tocco magari non sembra evidente, ma va detto che quando uno è in corsa bisogna valutare: il rigore ci sta tutto.”