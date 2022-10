DIRETTA Serie A, Fiorentina-Lazio 0-2 | Traversa di Immobile LIVE

Dopo gli impegni in Conference ed Europa League di giovedì, chiudono la nona giornata del campionato di Serie A la Fiorentina e la Lazio

Una ha vinto, l’altra ha pareggiato nel giovedì europeo che ha preceduto questo impegno di campionato, valido per la nona giornata di Serie A: stiamo parlando della Fiorentina e della Lazio.

I viola, guidati in panchina da Vincenzo Italiano, hanno battuto a domicilio gli scozzesi dell’Hearts con un rotondo 3-0, frutto dei gol di Rolando Mandragora, Christian Kouame e Luka Jovic, in Conference League. Tre punti importantissimi che rilanciano i gigliati in ottica passaggio del turno: attualmente, si trovano in seconda posizione con quattro punti, alle spalle della capolista Istanbul Basakhseir, distante tre lunghezze. Tornando al calcio nostrano, hanno bisogno di un risultato positivo per risalire la china visti i soli nove punti conquistati nelle prime otto partite e la sconfitta patita nel turno precedente contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. I biancocelesti di Maurizio Sarri sono, invece, reduci dal pareggio a reti bianche maturato in terra austriaca contro lo Sturm Graz in Europa League, in un girone equilibratissimo dove tutte le squadre sono a quota quattro punti. In Serie A, invece, i capitolini sono reduci dalla terza vittoria consecutiva, ottenuta in casa contro lo Spezia di Luca Gotti e veleggiano al sesto posto in graduatoria. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze.

FORMAZIONI UFFICIALI FIORENTINA-LAZIO

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Ikone, Jovic, Kouame. All. Italiano

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 23, Atalanta 21, Milan 20, Udinese 20, Roma 19, Lazio* 17, Inter 15, Juventus 13, Sassuolo 12, Torino 11, Monza e Salernitana 10, Fiorentina* 9, Spezia e Empoli 8, Lecce 7, Bologna 7, Hellas Verona 5, Cremonese 3, Sampdoria 3

*una partita in meno