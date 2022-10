Due bianconeri per Inter e Milan: 45 milioni in cassa

Nerazzurri e rossoneri potrebbero fare spesa nella stessa squadra. Un difensore e un trequartista, due investimenti per il presente e per il futuro

Per rinforzare le rispettive rose, Inter e Milan potrebbero ‘guardare’ in casa di una delle grandi rivelazioni di questo inizio di Serie A. Parliamo dell’Udinese terza in classifica dopo le prime nove giornate, con soli due punti in meno della capolista Napoli.

La squadra di Sottil gioca un calcio intenso ed efficace in cui abbondano forza fisica e qualità. Un calcio piacevole. Di qualità ce n’è tanta dalla trequarti in su, con Beto terminale offensivo spesso e volentieri una sentenza (già 5 le reti) per le avversarie. Il portoghese si sta confermando su ottimi livelli dopo le cose buone fatte nella scorsa annata. I friulani sono il secondo miglior attacco del campionato (19 gol, 22 il solito Napoli…) e, anche nei numeri, dimostrano di essere una formazione equilibrata, molto solida, con 10 gol al passivo che per una partita con l’obiettivo salvezza sono davvero pochi.

Uno dei pilastri della difesa bianconera è senz’altro Jaka Bijol, centrale sloveno di 23 anni sbarcato a Udine in estate per circa 4 milioni di euro. Un affarone, col senno di poi ma per la dirigenza friulana – una delle più competenti del settore, team di scout inclusi – anche con quello di prima…

Alto un metro e novanta, il classe ’99 arrivato dal Cska Mosca sfrutta alla grande la sua altezza come dimostrano i primi due gol realizzati in Italia, quello al Verona e quello all’Inter entrambi di testa. A proposito dei nerazzurri, giusto loro potrebbero farsi avanti nei prossimi mesi considerata la necessità di trovare un sostituto di Stefan de Vrij. La valutazione di Bijol, però, rischia di essere salita già a una ventina di milioni.

Calciomercato, Samardzic perfetto per il Milan

Qualcosa in più, diciamo sui 25 milioni di euro potrebbe invece costare Samardzic, all’Udinese già dall’anno scorso. Nella seconda parte della passata stagione e all’inizio di questa, il ventenne nativo di Berlino ha mostrato una crescita importante sul piano tattico e sotto l’aspetto della continuità. E’ un trequartista con fisico e grande tecnica, adattabile anche sugli esterni e con un eccellente tiro da fuori. E’ stato portato a Udine dalla stessa agenzia che cura gli interessi di Pierre Kalulu del Milan, e proprio i rossoneri potrebbero farci un pensierino come investimento in ottica futura. Ma, perché no, pure per il presente… Con Bijol e Samardzic, l’Udinese potrebbe quindi incassare qualcosa come 45 milioni di euro, dopo i circa 27 per Udogie. Quando si sa fare calcio…