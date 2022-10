Hanno finito la pazienza: “Imbarazzante. E lo voleva il Milan”

Il calciatore continua a deludere i suoi tifosi che non l’hanno presa bene negli ultimi minuti. C’è chi rievoca anche l’interesse del Milan

Fiorentina-Lazio è appena terminata con il punteggio di 0-4, una vittoria pesante per gli equilibri della Serie A con i biancocelesti che salgono al terzo posto in classifica, agganciando Udinese e Milan.

Non c’è, però, solo la squadra di Maurizio Sarri, perché dall’altra parte la Fiorentina non riesce proprio a dare continuità di prestazioni e risultati. Stasera, in realtà, qualcosa si è visto, soprattutto nella reazione dopo le reti di Matias Vecino e Mattia Zaccagni. Non è bastato per fare davvero male a una Lazio blindata da Ivan Provedel tra i pali e una difesa che sta dimostrando di essere affidabile. Anche oggi, però, dopo l’ottimo risultato in Conference League, l’attacco di Vincenzo Italiano è tornato maledettamente a faticare e con zero reti realizzate nell’arco dei novanta minuti. I tifosi se la prendono con un calciatore in particolare.

Jovic bersagliato sui social dopo la prova negativa contro la Lazio

Oggi Luka Jovic aveva un’altra occasione importante per mettersi in mostra e invertire il trend di una stagione che non è iniziata nel migliore dei modi in Serie A. In realtà, la gara contro la Lazio ha nuovamente messo in luce i limiti di un attaccante che non riesce più a rendere come ai tempi dell’Eintracht. I tifosi sui social insorgono, sottolineando le reti sbagliate dal centravanti e non gli perdonano alcuni errori fatali in area di rigore. Molti scrivono che la sua prova è “imbarazzante”, altri addirittura rievocano i tempi in cui il Milan l’ha seguito con grande attenzione, senza poi riuscire a chiudere l’affare. Di seguito diversi tweet su questa scia.

Mamma mia Jovic è un giocatore imbarazzante. — EL PADRE (@Turin_Rossonero) October 10, 2022

Jovic respinto da Romagnoli letteralmente a occhi chiusi poi Nico che si fa anticipare. Mi ricoverano stasera — Federico Castiglioni (@Casti_F) October 10, 2022

Alla lunga si sente il peso di avere due doppie coppie come Jovic-Cabral e Ikoné-Nico in due posizioni cruciali senza gol nei piedi — Umbe🇸🇿 (@umbe_etc) October 10, 2022

Jovic si è divorato 3 goal. Prova al 69esimo imbarazzante.

Malissimo, ha la responsabilità di questo risultato. #Jovic #FiorentinaLazio — Ros (@ros1900) October 10, 2022

Jovic notte fonda. Toglietelo#FiorentinaLazio — Elia Modugno (@argo979) October 10, 2022

jovic mi fa mancare piatek — el bicho (@marcosalonso317) October 10, 2022

La Fiorentina ha speso 0 per Jovic e l’ha comunque strapagato. Pradé Masterclass #FiorentinaLazio — Jean Valralphio (@CountNefaria22) October 10, 2022