Lukic salva il Torino: Empoli raggiunta nel finale | Highlights

Pareggio tra Torino ed Empoli nel lunch match della nona giornata di Serie A: gol nel finale della squadra granata

Il Torino acciuffa il pareggio al novantesimo nel lunch match della nona giornata di Serie A. Contro l’Empoli finisce 1-1 con un rocambolesco gol della formazione di casa quando ormai i toscani pregustavano già il successo.

Match importante per le due formazioni con il Torino che ha raccolto soltanto un punto nelle ultime quattro partite e la formazione di Zanetti reduce dal ko contro il Milan. Ancora una volta l’Empoli perde dei punti nel finale di partita. Come successo contro i campioni d’Italia, questa volta è un rimpallo fortunato di Lukic a punire gli ospiti.

E dire che Destro aveva sblocca il match in avvio di secondo tempo ed era riuscita a controllare il risultato senza particolari grattacapi. Nel finale però, prima si sono surriscaldati gli animi con Pellegri che non restituisce palla agli avversari, facendo nascere un parapiglia in campo. Poi, in uno degli ultimi assalti, incertezza di Vicario, rinvio di Luperto che sbatte su Lukic e finisce in rete.

Serie A, Torino-Empoli 1-1: Lukic salva Juric

Il Torino prova anche a vincere la gara ma ormai è troppo tardi e non arrivano grossi pericoli nel recupero per Vicario. Finisce 1-1, un pareggio che non risolve il digiuno di vittorie del Torino e lascia ancora una volta con il rammarico in bocca l’Empoli. A breve gli highlights di Torino-Empoli.

TORINO-EMPOLI 1-1: 49′ Destro (E), 90′ Lukic (T)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 20, Atalanta 20, Milan* 20, Udinese 19, Lazio 17, Roma 16, Inter* 15, Juventus 13, Sassuolo* 12, Torino* 11, Fiorentina 9, Spezia e Empoli* 8, Lecce 7, Salernitana 7, Monza 7, Bologna* 7, Hellas Verona 5, Cremonese 3, Sampdoria* 3.

*Una partita in più