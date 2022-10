Roma-Lecce 1-1, i voti e il tabellino del primo tempo: Smalling tuttofare, Hjumalnd senza senso

I voti e il tabellino della prima frazione di gara tra Roma e Lecce, partita valida per la nona giornata del campionato di Serie A

La domenica di Serie A si chiude con il match tra Roma e Lecce allo Stadio Olimpico. Una partita che i giallorossi di Mourinho non possono sbagliare dopo il pesante ko subito in Europa League contro il Betis. Per i salentini invece sarà importante conquistare punti per allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione.

Giallorossi che trovano il vantaggio subito nei minuti iniziali con Chris Smalling che veste ancora una volta i panni del goleador e di testa insacca il gol dell’1-0. Al minuto 22 Hjulmand entra in maniera molto dura su Belotti e l’arbitro Prontera, richiamato al Var, estrare il rosso per il centrocampista. Il Lecce non molla e al minuto 40 trova il gol del pari con Strefezza che sfrutta una mischia e segna il gol dell’1-1. Questi i voti della prima frazione di gioco:

ROMA

Rui Patricio 6

Mancini 6

Smalling 7

Ibanez 6

Zalewski 6

Cristante 6

Pellegrini 7

Vina 6

Dybala 6

Zaniolo 5.5

Belotti 5.5

All. Mourinho 7

LECCE

Falcone 6

Gendrey 5

Baschirotto 6

Umtiti 6

Pezzella 5.5

Hjulmand 4

Askildsen 6

Strefezza 7

Gonzalez 5.5

Ceesay 5.5

Banda 6

All. Baroni 5

Arbitro: Prontera 6

Roma-Lecce, il tabellino del primo tempo

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham. All. Mourinho

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand, Askildsen; Strefezza, Ceesay, Banda. All. Baroni

Arbitro: Alessandro Prontera (Sezione di Bologna)

Var: Luca Banti (Sezione di Livorno)

Ammoniti:

Espulsi: 22′ Hjulmand

Marcatori: 6′ Smalling, 39′ Strefezza