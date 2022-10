Monza-Spezia, voti e tabellino primo tempo: Sensi fa e disfa, riscatto Pessina

Monza-Spezia: voti e tabellino del primo tempo del match dell’U-Power Stadium, valido per la nona giornata del campionato di Serie A

Continua il momento positivo del Monza di Palladino, che chiude avanti per 1-0 all’intervallo il match della nona giornata di campionato contro lo Spezia.

Partono meglio i liguri: Izzo salva i suoi su Agudelo, però alla distanza esce il Monza che grazie a una pregevole combinazione Pessina-Carlos Augusto trova il centro del vantaggio al minuto 32. Prima rete in Serie A per il laterale brasiliano ex Corinthians. Capitan Pessina risale la china dopo un avvio balbettante, Sensi fa e disfa in mediana. Male Ampadou sul gol biancorosso, al momento non bastano a Gotti i guizzi di Agudelo.

MONZA

Di Gregorio 6

Izzo 7

Pablo Marì 6

Caldirola 5,5

Ciurria 6,5

Rovella 6

Sensi 5,5

Carlos Augusto 7

Pessina 6,5

Caprari 6

Gytkjaer 6

All. Palladino 6,5

SPEZIA

Dragowski 6

Ampadu 5

Kiwior 6

Nikolau 5,5

Holm 6

Bourabia 6

Kovalenko 6

Agudelo 6,5

Bastoni 5,5

Gyasi 6

Nzola 6

All. Gotti 5,5

Arbitro: Perenzoni 5,5

TABELLINO

MONZA-SPEZIA 1-0

32′ Carlos Augusto

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Rovella, Sensi, Carlos; Pessina, Caprari; Gytkjaer. A disposizione: Cragno, Sorrentino, Donati, Marlon, Machin, Barberis, Valoti, Birindelli, Ranocchia, Colpani, Bondo, Carboni, Mota, D’Alessandro, Vignato. Allenatore: Palladino

Spezia (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolau; Holm, Bourabia, Kovalenko, Agudelo, Bastoni; Nzola, Gyasi. A disposizione: Zoet, Zovko, Ekdal, Verde, Beck, Ferrer, Amian, Ellertsson, Caldara, Maldini, Dher, Nguiambam Strelec, Balde. Allenatore: Gotti

Arbitro: Perenzoni (sez. Rovereto)

VAR:

Ammoniti: Sensi (M), Nzola (S)

Espulsi:

Note: recupero 1′