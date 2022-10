DIRETTA Serie A, Udinese-Atalanta | Segui la cronaca LIVE

Per la nona giornata del campionato di Serie A, sfida d’altissima classifica tra l’Udinese e la capolista Atalanta

Dopo il lunch match tra Torino ed Empoli, alle 15 scendono in campo la lanciatissima e sorprendente Udinese e la capolista Atalanta: una delle partite più importanti e interessanti della nona giornata del campionato di Serie A.

I bianconeri di Andrea Sottil sono in piena zona Champions League e arrivano all’appuntamento d’altissima classifica dopo la vittoria, sesta consecutiva, ottenuta sul campo del Verona dell’ex Gabriele Cioffi. E non hanno nessuna intenzione di fermarsi, anzi puntato al sorpasso sugli avversari di giornata, distanti solo un punto. I nerazzurri di Gian Piero Gasperini, di contro, guidano la classifica del massimo campionato italiano con 20 punti e sono reduci dalla vittoria interna conquistata ai danni della Fiorentina di Vincenzo Italiano. I bergamaschi non hanno mai perso in queste prime otto partite disputate, mentre i friulani sono stati battuti alla prima giornata dal Milan campione d’Italia in carica per 4-2 quasi due mesi fa, il 13 agosto scorso. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match della ‘Dacia Arena’ di Udine.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-ATALANTA

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu. All. Sottil

ATALANTA (4-2-3-1): Sportiello; Hateboer, Okoli, Demiral, Soppy; de Roon, Koopmeiners; Malinovskyi; Ederson, Lookman; Muriel. All. Gasperini

CLASSIFICA SERIE A: