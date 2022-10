DIRETTA Highlights Serie A, Cremonese-Napoli 0-0 | Fischio d’inizio LIVE

Dopo la straordinaria vittoria contro l’Ajax ottenuta in Champions League, il Napoli torna in campo e sfida la Cremonese

Reduce dal rotondo 6-1 rifilato all’Ajax nella sua tana, all’Amsterdam Arena, nella terza giornata della fase a gironi della Champions League, il Napoli torna in campo e, per la nona giornata del campionato di Serie A, fa visita alla Cremonese.

I padroni di casa, guidati in panchina da Massimiliano Alvini, sono reduci dal pareggio ottenuto sul campo di una diretta concorrente per la conquista della salvezza, il Lecce di Marco Baroni. Ma la classifica piange, solo tre i punti conquistati in otto partite con zero vittorie, e i grigiorossi hanno bisogno di un risultato importante. Certamente, l’avversario di giornata è di quelli non alla portata, per usare un eufemismo: gli azzurri di Luciano Spalletti, infatti, non hanno ancora mai perso, sei vittorie e due pareggi il ruolino di marcia fino a questo punto. E non hanno nessuna intenzione di fermarsi, volando sulle ali dell’entusiasmo di un inizio di stagione spettacolare tra campionato e, come detto, Champions League. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Giovanni Zini’ di Cremona. Dopo il match gli highlights di Cremonese-Napoli.

FORMAZIONI UFFICIALI CREMONESE-NAPOLI

CREMONESE (4-2-3-1): Radu; Sernicola, Bianchetti, Lochoschvili, Valeri; Quagliata, Ascacibar; Meitè, Zanimacchia, Afena Gyan; Dessers.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Ndombele; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti

CLASSIFICA SERIE A: Atalanta 21, Napoli* 20, Milan 20, Udinese 20, Lazio* 17, Roma* 16, Inter 15, Juventus 13, Sassuolo 12, Torino 11, Monza e Salernitana 10, Fiorentina* 9, Spezia e Empoli 8, Lecce* 7, Bologna 7, Hellas Verona 5, Cremonese* 3, Sampdoria 3.

*Una partita in meno