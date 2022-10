Rigore, rissa e alta tensione: succede di tutto in Arsenal-Liverpool

Partita spettacolare e ricchissima di emozioni quella tra Arsenal e Liverpool che ha caratterizzato la domenica pomeriggio di Premier League. Non sono mancati episodi e polemiche

Non delude il big match della nona giornata di Premier League che ha visto contrapposte Arsenal e Liverpool ad Emirates. I Gunners si riprendono la vetta della classifica alimentando la sfida a distanza col Manchester City di Pep Guardiola, riuscendo a battere in coda ad una gara spettacolare e ricca di polemiche i ‘Reds’ di Klopp. 3-2 il punteggio finale che ha mandato in estasi i tifosi dell’Arsenal e fatto invece arrabbiare quelli del Liverpool, non solo per il risultato finale, ma anche per un paio di episodi arbitrali piuttosto dubbi.

Roberto Firmino e Darwin Nunez pareggiano due volte i vantaggi dei padroni di casa firmati da Martinelli e Saka, prima che proprio quest’ultimo trasformi al 76′ il calcio di rigore della discordia che ha innescato non poche polemiche al momento dell’assegnazione.

Arsenal-Liverpool, partita pazzesca: vittoria Gunners tra rigore, polemiche e alta tensione

Il momento di massima tensione arriva intorno al 73′ quando Thiago Alcantara e Gabriel Jesus entrano in contatto nell’area di rigore del Liverpool: i due calciatori sembrano arrivare insieme con l’attaccante dei ‘Gunners’ che però finisce al tappeto. Un calcio di rigore che una volta assegnato ha innervosito i calciatori di Klopp, che dopo alcuni attimi di incredulità finiscono anche per entrare in contatto con alcuni interpreti dell’Arsenal. I nervi cedono e serve qualche minuto prima di ristabilire la calma intorno alla battuta di un penalty che risulterà decisivo e che lo stesso Klopp nel post partita definirà ‘morbido’.

La rabbia dei tifosi del Liverpool inoltre arriva sui social da lontano con un fallo di mano non giudicato da calcio di rigore da parte di Gabriel nelle prime battute di gara. La tensione però è salita concretamente nel finale con l’episodio del penalty che ha poi inciso in maniera decisiva ed inequivocabile sul risultato finale. A tal proposito Klopp a ‘BBC Sport’ ha riferito: “La situazione attorno al rigore, ovviamente, avremmo dovuto cancellarla. Ora l’ho visto e non penso che sia un rigore chiaro, è molto morbido”.