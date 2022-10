Highlights | Doppio Dzeko trascina l’Inter: Inzaghi passa a Sassuolo

L’Inter riesce a dare seguito al successo ai danni del Barcellona, battendo di misura il Sassuolo targato Dionisi: doppietta di Edin Dzeko

Simone Inzaghi lo aveva detto molto chiramente. Per uscire da un periodo molto negativo servono le vittorie e l’Inter oggi è riuscita – seppur a fatica – a centrare il secondo successo consecutivo. C’era il rischio che la serata magica in quel di San Siro si rivelasse soltanto una parentesi. Rischio che la ‘Beneamata’ allontana in maniera considerevole con i tre punti conquistati poco fa ai danni del Sassuolo.

Non si trattava affatto di un ostacolo semplice da superare per gli uomini di Inzaghi. Il gruppo targato Alessio Dionisi, soprattutto fra le mura del Mapei Stadium, ha dato prova più volte di essere un avversario assai ostico per le big (ne sa qualcosa il Milan). Stavolta, però, l’ex Pinamonti e compagni si sono dovuti arrendere di fronte all’armata nerazzurra, che mette in mostra ulteriori segnali di ripresa estremamente significativi in vista dei prossimi impegni in Serie A e in Champions League.

A prendersi la scena è stato Edin Dzeko, autore di una sontuosa e decisiva doppietta. Proprio l’attaccante bosniaco apre le danze al 44esimo del primo tempo: Dumfries spizza la palla di testa su calcio d’angolo e l’ex Roma infila Consigli di collo destro sotto porta. Ma i neroverdi non si danno per vinti e regiscono al minuto della ripresa, agguantando il pari a firma Frattesi. Il centrocampista azzurro sfrutta alla perfezione un preciso cross di Rogerio dalla sinistra, con un colpo di testa che non lascia scampo a Onana.

Serie A, Sassuolo-Inter 1-2: marcatori e classifica

Un quarto d’ora più tardi ci pensa ancora Dzeko a riportare avanti i suoi. Scambio tra Darmian e Mkhitaryan, l’armeno crossa all’interno dell’area dove il ‘Cigno di Sarajevo’ schiaccia di testa e batte nuovamente Consigli. I nerazzurri, dunque, passano su un campo alquanto difficile, mettendo a referto un altro risultato che darà maggior fiducia e permetterà di accrescere ulteriormente la serenità nell’ambiente. A breve potrete vedere anche gli highlights di Sassuolo-Inter.

Sassuolo-Inter 1-2: 44′ e 75′ Dzeko (I), 60′ Frattesi (S)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 20, Atalanta 20, Udinese 19, Lazio 17, Milan 17, Roma 16, Inter* 15, Juventus 13, Sassuolo* 12, Torino 10, Fiorentina 9, Spezia 8, Lecce 7, Salernitana 7, Empoli 7, Monza 7, Bologna 6, Hellas Verona 5, Cremonese 3, Sampdoria 2.

*Una partita in più