DIRETTA Serie A: Bologna-Sampdoria | Segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Bologna-Sampdoria, scontro diretto per la salvezza della nona giornata di Serie A

Partita fondamentale nella lotta per non retrocedere, Bologna-Sampdoria metterà di fronte due protagonisti indiscussi del triplete dell’Inter come Thiago Motta e Dejan Stankovic. Dopo il pesante tonfo casalingo contro il Monza, la dirigenza blucerchiata ha deciso di affidare la propria panchina all’allenatore serbo, che farà il suo esordio in campionato contro due ex compagni di squadra, se si considera anche Marko Arnautovic. L’ex Stella Rossa dovrà fare a meno di De Luca e Winks in una sfida che si preannuncia già fondamentale per tornare a coltivare ambizioni salvezza.

Ultimi in classifica con appena due punti conquistati, i liguri vanno a caccia della prima vittoria in campionato che gli consentirebbe di agganciare momentaneamente il Verona al terzultimo posto. Di fronte ci sarà una squadra agitata dalle voci sulle possibili spaccature all’interno dell’ambiente e incapace di segnare nelle ultime due partite. L’eventuale conquista dei tre punti questa sera consentirebbe ai felsinei di agganciare la Fiorentina a quota 9 punti e di sorpassare momentaneamente in un colpo solo Empoli, Lecce, Monza, Salernitana e Spezia. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Probabili formazioni Bologna-Sampdoria

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Posch, Lucumí, Sosa; Dominguez, Schouten; Sansone, Soriano, Vignato; Arnautovic. All. Thiago Motta

SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley, Augello; Rincon, Vieira; Gabbiadini, Sabiri, Djuricic; Caputo. All. Stankovic

CLASSIFICA SERIE A: