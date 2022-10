Ronaldo ne combina un’altra a Manchester: lo ha fatto davvero

Continua la saga Cristiano Ronaldo-Manchester United e soprattutto ten Hag: le ultime indiscrezioni dall’Inghilterra sono nettissime

Cristiano Ronaldo e il Manchester United, una storia d’amore di cui tutti avevano un grande ricordo e grazie a cui CR7 è diventato la leggenda che tutti conosciamo e che comunque resterà per sempre nella storia. Ma che ora, almeno un po’, si sta guastando. Perché il ritorno è stato un vero disastro, nella prima stagione ma soprattutto in questa seconda.

Il primo fallimento è stato di squadra con la mancata qualificazione in Champions che ha ovviamente portato alla reazione a catena di un Cristiano Ronaldo che non gradiva l’Europa League. Nonostante uno score di tutto rispetto in una squadra in tremenda difficoltà. Adesso però, dopo un’estate di voci e di indiscrezioni, da Sporting a Napoli, da MLS ad Atletico Madrid, le cose sono peggiorate. Lo spogliatoio sembra mal sopportarlo e il rapporto tra il portoghese e l’allenatore ten Hag è tutt’altro che idilliaco. Nonostante le ovvie smentite pubbliche di rito. Ma la convivenza è forzata, perché in Inghilterra parlano di una situazione netta: CR7 non andrà via neanche a gennaio semplicemente perché non c’è nessuna squadra interessata a lui.

Ronaldo-ten Hag, situazione sempre più tesa: cosa è successo

Ma la situazione può cambiare, anche perché i rapporti stanno diventando sempre più tesi. Il racconto del ‘Times’ infatti va in una direzione ben precisa. Ronaldo è rimasto in panchina nelle ultime tre partite di Premier, col City non è proprio entrato. In Europa League è tornato titolare dopo una vita, ha sbagliato un gol facile mandando il pallone sul palo. L’insofferenza è evidente e si sarebbe manifestata anche in allenamento.

Secondo il quotidiano inglese, infatti, Ronaldo avrebbe messo in forte dubbio i medoti di allenamento di ten Hag, li considera “testardi” nella volontà di trasformare e plasmare lo United a immagine e somiglianza di quello che è stato il suo Ajax. Non solo, perché CR7 non avrebbe assolutamente apprezzato neanche la giustificazione del manager olandese per la scelta di non farlo entrare nel derby. Ten Hag ha spiegato di aver deciso in quel modo per una questione di “rispetto” per Ronaldo e la sua carriera, visto il risultato nettissimo a sfavore. Lo United affronterà l’Everton domani e CR7 dovrebbe tornare in panchina, come sempre ormai. La situazione è sempre più tesa.