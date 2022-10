DIRETTA | Milan-Juventus, Pioli: “Io il primo responsabile. La verità su De Ketelaere” LIVE

Le dichiarazioni del tecnico rossonero alla vigilia del match di San Siro contro i bianconeri, valevole per la nona giornata di Serie A

E’ subito vigilia di campionato per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri sono chiamati a rialzare la testa. A San Siro arriva la Juventus, reduce da due successi consecutivi.

In via Aldo Rossi prosegue l’emergenza infortuni ma il Diavolo può sorridere per il recupero di Theo Hernandez. Il mister presenta il match, intervenendo in conferenza stampa.

Segui con Calciomercato.it le dichiarazioni di Stefano Pioli:

Milan-Juve è una partita che fa crocevia – “All’interno di una stagione ci sono 2-3 partite che pesano di più e quella di domani ha un peso specifico importante per il valore degli avversari”.

Sconfitta contro Chelsea – “Siamo consapevoli di non aver giocato come sappiamo. Siamo tutti responsabili e il primo sono io. Il Milan deve commettere meno ingenuità in fase difensiva”.

De Ketelaere gioca sempre – “Il percorso che sta facendo è quello giusto. Ha talento e ha davanti a se un grande futuro. Sono soddisfatto di quello che sta facendo. Ricordo il Leao di 3 anni fa e il primo Tonali. Tutti a criticare, De Ketelaere deve avere tempo. Non ha lasciato traccia? E’ un problema vostro, non è vero che non ha lasciato traccia”.

Theo Hernandez – “Stava bene se oggi confermerà i suoi miglioramenti sarà a disposizione. Dovrebbe essere così”.

Il Milan che reagisce sempre – “Il Chelsea è archiviato subito e ci ripenseremo domenica. I giocatori ieri erano stanchi ma vogliosi sicuramente. Ciò non significa che baserà per vincere”.

Milan più offensivo – “E’ vero che siamo più offensivi rispetto all’anno scorso, giochiamo sempre con un trequarti e non con un centrocampista in quel ruolo. I gol subiti non penso dipendano da quello”.