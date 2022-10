Svolta Inter, ‘colpo‘ lungimirante: Antonello traccia la nuova linea

Inter, le parole di Alessandro Antonello a margine del Wired Next Fest di Milano: le parole dell’ad corporate nerazzurro.

Dopo la vittoria maturata ai danni del Barcellona, l’Inter di Simone Inzaghi è attesa dall’ostacolo Sassuolo. Contro i neroverdi, Lautaro Martinez e compagni vogliono dar seguito alla prova d’orgoglio fornita contro i blaugrana, e non incappare in quei cali di concentrazione che si sono abbattuti come una spada di Damocle in questo primo scorcio di stagione.

Inzaghi al momento non è in discussione, ma è chiaro che saranno i risultati a decidere il futuro del tecnico dell’Inter, che contro gli emiliani potrebbe far uscire la sua squadra in maniera forse definitiva dal torpore in cui era inspiegabilmente sprofondata. Poi chiaramente un ruolo importante sarà ricoperto eventualmente dalla sessione invernale di calciomercato, dove Marotta spera di riuscire a resistere agli assalti del Psg per Milan Skriniar.

Il rinnovo del contratto dello slovacco è uno degli argomenti che ci permettono di tirare in ballo uno dei temi affrontato da Alessandro Antonello, che ha preso la parole nel corso del “Wired Next Fest” di Milano. Un’occasione nella quale il dirigente nerazzurro ha risposto a diverse domande inerenti il futuro imprinting gestionale che catalizzerà i progetti nerazzurri, molto attivi su diversi fronti.

Inter, Antonello vuota il sacco: svelati i nuovi progetti nerazzurri

Tanti i temi affrontati da Antonello, che ha catalizzato la propria attenzione soprattutto sul tema concernente la sostenibilità: “Abbiamo lavorato insieme alla UEFA: chiaramente non possiamo pensare di avere un sistema che perde 3 milioni e mezzo al giorno. Lavoriamo su un’infrastruttura per noi strategica, come il nuovo stadio di San Siro, ma serve un intervento a livello di Lega italiana: possiamo investire sullo sviluppo sostenibile come club.”

Sui progetti futuri: “Il nostro sviluppo non attecchisce soltanto a partire dalla sfera calcistica, ma amplia anche i propri orizzonti in altre dimensioni: puntiamo a diventare una società di lifestyle. Il nostro modello è la Formula 1: viviamo una fase di sviluppo innovativo e ci stiamo rendendo protagonisti di innovazioni tecnologiche e sportive.”