Licenziamento UFFICIALE e nuovo dirigente: svolta immediata per Leao

Il cambio in dirigenza potrebbe avere delle ricadute importanti direttamente sul calciomercato. Il Milan trema per Rafael Leao

Rafael Leao lascia puntualmente tutti a bocca aperta con la maglia del Milan. Un talento di proporzioni enormi, capace con il suo dribbling e la sua velocità di essere uno degli uomini decisivi per lo scudetto conquistato dai rossoneri.

Quest’anno la musica non è cambiata, anzi. La partenza stratosferica del portoghese dimostra ancora una volta che stiamo parlando potenzialmente di uno degli attaccanti più forti in circolazione. Le big internazionali lo vogliono e monitorano con grande attenzione la situazione relativa il rinnovo di contratto, per cui non è ancora arrivata la fumata bianca. Le trattative vanno avanti, ma presto arriveranno le offerte paventate da alcune delle squadre più forti in circolazione e il Milan dovrà decidere cosa fare del futuro del suo gioiello. Una delle squadre che ha mostrato maggiore attenzione circa il destino del portoghese è sicuramente il Chelsea. I Blues hanno bisogno probabilmente di maggiore incisività e di talento in attacco, dopo che alcuni innesti non hanno rispettato le aspettative. Le dinamiche dirigenziali potrebbero favorire un nuovo assalto all’esterno offensivo del Milan.

Chelsea, nuovo innesto in dirigenza e Leao nel mirino

È notizia delle ultime ore, infatti, che i londinesi potrebbero cambiare significativamente il quadro dirigenziale. E, in particolare, secondo quanto riporta Matt Law del ‘Daily Telegraph’, Christopher Vivell sarà il nuovo direttore tecnico del Chelsea dopo aver lasciato ufficialmente il Lipsia, come riferito dai canali istituzionali dei tedeschi, dove svolgeva lo stesso ruolo. Il club lo ha incontrato di nuovo questa settimana e, quindi, è pronto a chiudere e ad avviare di conseguenza diverse operazioni importanti per il calciomercato in entrata per il nuovo corso.

Christopher Vivell mit sofortiger Wirkung freigestellt. Christopher Vivell wurde in seiner Funktion als Technischer Direktor am gestrigen Donnerstag aufgrund von unterschiedlichen Auffassungen mit sofortiger Wirkung freigestellt. pic.twitter.com/KtDhobGcL9 — RB Leipzig (@RBLeipzig) October 7, 2022

Tra i corposi investimenti che i Blues potrebbero permettersi c’è proprio quello dell’attaccante portoghese. Il Milan dovrà guardarsi le spalle con grande attenzione: Rafael Leao è sulla cresta dell’onda e da Londra se ne stanno tutti rendendo conto, pronti all’assalto decisivo.