Griezmann, telenovela finita: accordo a prezzo stracciato

Fumata bianca per l’acquisto a titolo definitivo di Griezmann: le cifre per il sì definitivo. Ecco tutti i dettagli.

Sta per essere scritto l’inizio di un nuovo capitolo nella carriera calcistica di Antoine Griezmann. Le trattative per l’acquisto a titolo definitivo dell’attaccante francese, stando alle indiscrezioni che trapelano dalla Spagna, sono giunte ad un punto di svolta.

Come evidenziato da sport.es, infatti, il Barcellona e l’Atletico Madrid hanno infatti raggiunto un accordo per il trasferimento a titolo definitivo dell’asso francese in quel di Madrid. La fumata bianca è arrivata dopo un lungo tira e molla, nel quale i due club sono spesso stati ad un passo dalla frizione definitiva. Ricordiamo che stando alle indiscrezioni rimbalzate insistentemente nelle scorse settimane, si vociferava che l’utilizzo centellinato di “Le Petit Diable” fosse diretta conseguenza di una clausola presente al momento della stipula dell’accordo tra Barça ed Atletico. Stando a spifferi di corridoio, infatti, i Colchoneros avrebbero dovuto obbligatoriamente versare nelle casse dei catalani 40 milioni di euro nel caso in cui l’attaccante avesse collezionato (in termini di minutaglie) più del 50% delle presenze complessive.

Calciomercato, accordo Atletico-Barcellona per Griezmann: cifre e dettagli

Per i maligni sarebbe stata proprio questa la causa dello scarso minutaglie riservato a Griezmann in questo primo scorcio di stagione. Simeone, infatti, era solito farlo entrare a ridosso dell’ora di gioco. La guerra di nervi tra Atletico e Barcellona è però giunta al suo epilogo: secondo quanto evidenziato da sport.es, infatti, l’Atletico avrebbe concluso l’acquisto a titolo definitivo dell’attaccante francese per un esborso che tra parte fissa e bonus dovrebbe attestarsi sui 24 milioni di euro.

20 milioni più 4 di bonus: queste per l’esattezza i dettagli dell’accordo. Complessivamente si tratta di cifre drasticamente inferiori rispetto a quelle pattuite inizialmente per il riscatto diverse settimane fa, ma che permettono comunque ai blaugrana di incamerare un discreto tesoretto dalla cessione di quello che era diventato a tutti gli effetti un esubero. Non sono stati ancora diramati i comunicati ufficiali, per i quali però non bisognerà attendere ancora a lungo. L’avventura di Griezmann al Barcellona – club al quale era nolente o volente ancora legato – può dirsi ufficiosamente terminata.