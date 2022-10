DIRETTA Milan-Juventus, Allegri: “Ora dobbiamo pensare solo a una cosa” LIVE

Le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia della sfida della Juventus a San Siro contro il Milan

Dopo due vittorie consecutive tra campionato e Champions League, la Juventus è chiamata a confermarsi in un match che rappresenta già un crocevia importantissimo contro il Milan. Il big match di San Siro può dire molto sullo stato di salute dei bianconeri, che almeno si sono rialzati a livello di risultati, anche se non esaltando.

Domani alle 18 la Juve scende in campo contro i campioni d’Italia, reduci invece dalla batosta di Champions col Chelsea. Alle 12 prendono la parola in conferenza stampa sia Stefano Pioli che Massimiliano Allegri: su Calciomercato.it, in diretta le parole dell’allenatore bianconero.

Come si affronta il Milan in questo momento? “Come sempre, è Milan-Juve, contro i campioni d’Italia. Sarà più difficile del solito perché vengono da una brutta sconfitta e vorranno rifarsi. Sarà una partita meravigliosa in uno stadio pieno, una bella festa di sport, e ci sono tutte le condizioni per far bene”.

C’è un fattore trasferta? “Non abbiamo ancora vinto in trasferta, speriamo sia domani la prima volta. Ce lo auguriamo tutti, speriamo sia anche una bella partita da giocare”.

Nei big match lo scorso anno avete fatto pochi punti, va fatto questo step per lo scudetto? “Ora c’è solo da pensare ai risultati più che agli scontri diretti. Tra Salerno e Monza abbiamo lasciato 5 punti dove potevamo farne 6. Siamo indietro, va fatto un passetto alla volta”.

Milik ha recuperato ed è pronto? Bonucci gioca? “Bonucci rientrerà, vediamo oggi. Milik sta meglio, dovrebbe essere a disposizione ma lo valuterò tra oggi e domani”.

Domani per chi è più importante? Anche un pareggio può essere un buon risultato? “Facevo una riflessione. Con la Salernitana abbiamo sbagliato a prescindere dal gol alla fine. Ci siamo fatti prendere dal nervosismo e non va bene, perché il campionato è lungo e abbiamo sprecato tante energie, non arrivando bene a Monza e quei tre punti ci avrebbero cambiato la classifica. Bisogna dare continuità ai risultati, per farlo domani bisogna fare una prestazione di alto livello. Il Milan è forte, ha giocatori di grande tecnica e velocità. Hanno Leao

(IN AGGIORNAMENTO)