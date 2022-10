Tv Play | Milan, bocciatura confermata: “Uno dei peggiori”

Si è parlato anche di Milan a Calciomercato.it in onda su Tv Play. In diretta è intervenuto il corrispondente da Londra de ‘La Gazzetta dello Sport’, Davide Chinellato

“Capisco l’umore dei tifosi, ma una squadra così fisica come il Chelsea non c’è in Serie A. Ha sì perso pezzi per strada come Fofana, ma sono riusciti comunque a giocare”. Così Davide Chinellato, corrispondente da Londra de ‘La Gazzetta dello Sport’, nell’intervento a Calciomercato.it in onda su Tv Play all’indomani del pesante ko del Milan a ‘Stamford Bridge’ nella terza giornata della fase a gironi di Champions League.

“Ora la Premier è il miglior campionato del mondo. Differenze col Milan? Si, ci sono differenze – ha aggiunto Chinellato a Tv Play – forse il Milan al completo è più forte di quello sceso in campo ieri…”. A ‘Stamford Bridge’ ha deluso molto Charles De Ketelaere, il colpo di mercato della scorsa estate fin qui mai in grado di fare la differenza.

“Coi ‘Blues’ è stata uno specchietto per capire che c’è qualcosa che non va – ha evidenziato Chinellato – Mi ha deluso, uno dei peggiori in campo. Credo sia lecita aspettarsi di piu. Però è un giocatore che volevano in Premier, quindi aspetterei ancora prima di dire che sia un fallimento”.

Chelsea-Milan, James show: “Gioca in un ruolo particolare. In Italia sarebbe una stella”

Un gol e un assist, grande protagonista di Chelsea-Milan è stato invece il giovane terzino inglese della squadra di Potter, Reece James: “In Italia sarebbe una stella. Gioca in un ruolo particolare, ieri appena entrato ha cambiato marcia anche il Chelsea. E’ una delle note positive dei ‘Blues’, non a caso è il difensore più pagato della squadra. Ha ancora margine per dimostrare di essere un top player”, ha concluso Chinellato.