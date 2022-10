“Siamo una barzelletta”: la sentenza durante Chelsea-Milan

Il Milan sotto nel primo tempo di Chelsea-Milan ma c’è un aspetto che fa letteralmente infuriare i rossoneri: “Siamo una barzelletta”

Un Milan coraggioso a Londra contro il Chelsea, paga però una disattenzione difensiva e chiude il primo tempo sotto di un gol.

E’ Fofana a trovare la rete che sblocca il match, sfruttando al meglio una serie di calci d’angolo che hanno visto la retroguardia di Pioli troppo distratta. Thiago Silva ha avuto la possibilità per tre volte di staccare indisturbato ed alla fine è stato il difensore francese a trovare il guizzo vincente per battere Tatarusanu. Lo stesso 21enne è stato poi costretto a lasciare il campo per infortunio, ma intanto ha consentito al Chelsea di chiudere in vantaggio la prima frazione di gioco.

Un gol che ha scatenato una sollevata di scudi da parte del popolo milanista che non ha gradito il posizionamento della retroguardia e il modo in cui il Milan ha difeso in occasione dell’azione che ha portato il Chelsea in vantaggio.

Chelsea-Milan, tifosi contro Pioli: “Una barzelletta sui calci piazzati”

Il Milan paga a caro prezzo una disattenzione difensiva e i tifosi evidenziato l’errore compiuto dai rossoneri. “Il fatto che Thiago ne abbia prese due senza contenderla a nessuno doveva far pensare” scrive un utente su Twitter ed un altro ci va giù duro: “Ma come si fa a far fare un gol del genere. E marchiamoli questi calciatori”.

Nonostante il buon atteggiamento dei rossoneri e il livello dell’avversario, i tifosi non sono riusciti a passare sopra alla disattenzione che ha portato al gol di Fofana. E così a sintetizzare lo stato d’animo in maniera drastica ci pensa un utente che su Twitter sentenzia: “Su palla inattiva siamo una barzelletta”.

Ecco alcuni tweet:

Daje e daje alla fine la mettono dentro. Il fatto che Thiago ne abbia prese due praticamente senza contenderla a nessuno doveva far pensare#CHEACM #ChelseaMilan #ChampionsLeague — Simone Angeletti (@AngelettiS_7) October 5, 2022

Come si fa a far fare un gol del genere, tre corner tutti uguali e marchiamoli sti giocatori #ChelseaMilan — Chiara🪩 (@overhheated) October 5, 2022

Forse ho visto marcature peggiori che in Inter-Roma. #ChelseaMilan — Prodige (@loof_78) October 5, 2022

#ChelseaMilan su palla inattiva siamo una barzelletta. — Giuseppe Ferrarese (@ferra2113) October 5, 2022