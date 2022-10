“Convivenza insostenibile”: scoppia la guerra interna tra le due stelle

Guerra interna tra le due stelle: ecco l’indiscrezione che scuote la big. Tutti i dettagli e gli ultimi aggiornamenti

“Nel calcio non si sa mai. Se il PSG perde tutte e due le partite col Benfica non si sa mai. Bisogna lavorare su noi stessi, è inutile pensare al Benfica se non battiamo il Maccabi Haifa all’andata e al ritorno, non serve a niente. Col Maccabi è la partita più importante della Champions, perché dopo due partite abbiamo 0 punti”.

È il giorno di Juventus-Maccabi Haifa e, alla vigilia del match, Massimiliano Allegri ha caricato la squadra bianconera per la rimonta nel girone di Champions League: “È vero, mi son sempre qualificato. Le mie squadre non son mai partite così male in Champions, ma al primo anno alla Juve rischiavamo in casa con l’Olympiacos di essere eliminati perché stavamo perdendo 2-1. Finché la matematica non ci condanna lavoriamo per passare il turno. Domani dobbiamo mettere un mattoncino, poi vedremo più avanti”. Ai bianconeri servirà una vera e proprio impresa per recuperare i 6 punti di svantaggio da Benfica e Paris Saint-Germain. Le altre due avversarie del girone si affronteranno questa sera per il primo posto, con la Juventus che è invece chiamata a fare due vittorie col Maccabi per continuare a sperare nel passaggio del turno. Nel frattempo, continuano ad arrivare importanti rumors ed indiscrezioni sullo spogliatoio del Paris Saint-Germain e in particolare sul rapporto delle sue stelle. Nuove voci giungono nelle ultime ore su Neymar e Mbappe.

PSG, guerra Neymar-Mbappe: “La convivenza è insostenibile”

Secondo quanto riportato da ‘Sport’, la convivenza tra Neymar e Mbappe all’interno dello spogliatoio del PSG è diventata insostenibile. Il quotidiano spagnolo, usando termini bellici, parla di vera e propria “guerra” tra le due stelle, ma anche di un momentaneo “armistizio”: il brasiliano ed il francese sarebbero concentrati nel preparare al meglio il Mondiale in Qatar e, almeno per il momento, avrebbero messo da parte ruggini e personalismi. Tuttavia, il rapporto tra i due sembra ormai compromesso, senza dimenticare il terzo incomodo, Leo Messi.