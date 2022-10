Inter vs Juve, decisione schiacciante per gennaio: finalmente in Serie A

Stasera Chelsea e Milan sarà il grande scontro di Champions in campo, ma pure sul mercato: i Blues sono legati a doppio filo alla Serie A

Chelsea-Milan continua ad alimentare l’attesa per lo scontro principale del gruppo E di Champions League che si presenta come un’ultima spiaggia. Solo che lo è per i Blues, relegati addirittura all’ultimo posto della classifica con appena un punto, costato il posto a Tuchel sconfitto con la Dinamo Zagabria.

La squadra di Pioli è invece a quota quattro punti, può permettersi sulla carta anche un pareggio. Boehly ha cominciato la rivoluzione, in panchina come sul mercato dove di soldi da spendere ce ne sono tanti e non si bada troppo al sottile. Però i Blues devono fare i conti con una rosa enorme di giocatori anche importanti con ingaggi pesanti, anche se questo non toglie i radar dagli obiettivi per le prossime sessioni. Vedi lo stesso Rafael Leao, che stasera avrà la possibilità di mettersi in mostra proprio con la società che al momento sembra quella più intenzionata a sferrare un attacco importante.

Kante in Serie A, è la volta buona: la decisione è nettissima

Ieri Fabio Cordella a Tv Play parlava proprio della questione Leao e delle offerte da capogiro che arrivano al portoghese dalla Premier, Chelsea appunto e anche Tottenham. Ma i Blues hanno anche tanti giocatori in uscita che in Italia fanno tantissima gola e che potrebbero tranquillamente fare la differenza in una nostra big. Tutti, tra l’altro, già accostati alle italiane. A partire da Ngolo Kante, in scadenza 2023 e da anni nei radar della Juventus e dell’Inter, almeno fino a qualche mese fa con Conte in panchina. Poi c’è Jorginho, anche lui in orbita bianconera da tempo, anche se ora è arrivato Paredes. In attacco Ziyech, trattato a lungo dal Milan, e poi Pulisic di cui si è parlato in ottica Juve nell’affare de Ligt.

Ai nostri followers abbiamo chiesto su Twitter con un sondaggio quale di questi quattro giocatori preferirebbero vedere nella propria squadra, quindi in Serie A. La vittoria di Kante è stata incredibilmente schiacciante con addirittura il 62% dei voti: staccatissimo Ziyech con il 20%, poi Pulisic il 10 e infine Jorginho con appena l’8 per cento. Il centrocampista francese, in scadenza appunto tra pochi mesi, è nome che a questo punto diventa spendibilissimo anche per gennaio al netto dell’ingaggio che è assolutamente astronomico.