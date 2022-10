Il suo ciclo è finito, anche l’Inter tra le opzioni in estate

La fine di un ciclo può essere rovinosa e anche un allenatore che ha portato a tanti successi può essere esonerato: Inter tra le opzioni

Tutti i cicli hanno un inizio e una fine. Indipendentemente dagli enormi successi che possono essere raggiunti al suo interno, anche le avventure più belle e più gloriose arrivano alla fine. Lo sanno bene Inter e Juventus, protagoniste in passato di grandi cicli vincenti e che in estate potrebbero vivere una svolta.

In questo inizio di stagione Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri hanno fatto registrare dei risultati al di sotto delle aspettative. Non è un mistero che, come raccontato anche sulle pagine di Calciomercato.it, dopo la sconfitta contro il Monza la Juventus abbia effettuato delle riflessioni sul futuro del tecnico livornese. La decisione, poi, è stata quella di proseguire insieme. Anche in casa Inter la situazione è similare: l’ex allenatore della Lazio resta sotto esame, nonostante la vittoria di ieri sera contro il Barcellona. La grande opportunità in vista della prossima stagione, infine, potrebbe arrivare proprio dalla Spagna.

Simeone a fine ciclo: anche Juventus e Inter tra le opzioni estive

Attenzione a quanto succederà a Madrid nei prossimi mesi. Dopo anni di successi e enormi soddisfazioni, l’Atletico potrebbe prendere una decisione epocale. Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, l’Atletico Madrid e Diego Simeone potrebbero separarsi al termine della stagione e tra le opzioni per il futuro del ‘Cholo’ ci sarebbe pure la Serie A. Sempre secondo il portale spagnolo, infatti, Juventus e Inter starebbero monitorando la sua situazione in vista della prossima stagione.

Il tecnico argentino non ha mai nascosto la volontà un giorno di allenare l’Inter, dove ha trascorso ottime annate da calciatore, e un’annata interlocutoria come questa potrebbe essere il preludio di un nuovo sodalizio. L’Atleti ieri ha subito una pesante sconfitta in Champions League e anche in campionato il ruolino non è dei migliori: la sensazione che Simeone possa aver fatto il suo tempo a Madrid si fa sempre più forte. Chi è chiamato ad un deciso cambio di rotta, quindi, è Simone Inzaghi ed è anche Massimiliano Allegri: l’ombra del ‘Cholo’ potrebbe farsi sempre più imponente.