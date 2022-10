Icardi lascia il calcio: arriva la risposta immediata

Mauro Icardi non sta vivendo una fase semplice della sua carriera, tanto che negli ultimi giorni si è parlato addirittura di ritiro dal calcio: come stanno le cose

Lo conosciamo bene Mauro Icardi, in tutte le sue sfaccettature: dalla valanga di gol realizzati per larga parte con la maglia dell’Inter alle questioni extra campo che alla lunga hanno inciso tanto sulla sua carriera.

E comunque, se chiudiamo gli occhi e ci pensiamo un attimo, non possiamo dimenticare quello che il bomber argentino è riuscito a fare in Serie A. Le reti pesanti, le partite risolte, a volte anche da solo, quel killer instinct che o ce l’hai di tuo, e si chiama talento, o non puoi farci nulla. Dalla rottura con l’Inter, però, tante cose sono cambiate per l’attaccante. Il trasferimento al PSG non ha dato i suoi frutti, né per i campioni di Francia né tantomeno per l’ex Sampdoria. Dopo annate travagliate e passate in panchina, Icardi è stato messo alla porta senza neanche tanti ringraziamenti, per poi iniziare una nuova vita calcistica al Galatasaray. La folla turca in festa, le urla, la felicità dei tifosi sembravano una rinascita per il bomber, ma anche in questo caso i problemi non sono tardati ad arrivare.

Icardi e il ritiro dal calcio: smentita totale

Si tratta più che altro di questioni personali, ma che stanno incidendo maledettamente sulla carriera del bomber classe 1993. La rottura con Wanda Nara è una crepa non indifferente e a ogni livello per l’attaccante e l’ultimo viaggio in Argentina, concluso con l’ennesima riappacificazione, ha solo aumentano i rumors sul suo futuro. Proprio la stampa argentina ha ipotizzato addirittura un possibile ritiro dal calcio giocato, che a soli 29 anni avrebbe del clamoroso. In realtà, oggi il sito turco ‘Sporx’ smentisce totalmente questa possibilità, parlando di un Maurito divertito da queste voci subito catalogate come infondate. Di ritorno a Istanbul, Icardi ha scritto sui social: “Sto tornando come una persona felice”. I tifosi non possono che esserne lieti e ora si attendono anche delle risposte importanti da Maurito sul campo. Perché, questioni personali a parte, vederlo esultare a braccia larghe è semplicemente l’essenza del calcio che ci piace, e Icardi deve dimostrare di non poterne fare a meno.