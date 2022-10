Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 4 ottobre

Da ‘La Gazzetta dello Sport’, al ‘Corriere dello Sport’ e ‘Tuttosport’: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, martedì 4 ottobre 2022, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Si apre la tre giorni di calcio europeo e naturalmente i quotidiani sportivi si concentrano su questo aspetto in particolare. La ‘Gazzetta dello Sport’, su Inter-Barcellona di questa sera, chiede ai nerazzurri: “Fate l’Inter!“. Di spalla, il differente momento di Milan e Juventus legato agli infortuni: “Difesa a pezzi” per i rossoneri, che dovranno sfidare domani il Chelsea, mentre c’è una buona notizia per i bianconeri. “Riecco Chiesa“, si avvicina il ritorno dell’attaccante fuori da gennaio.

Il ‘Corriere dello Sport’ sigla così il momento delicatissimo dell’Inter: “L’ora di Inzaghi“. La sfida di stasera con il Barcellona è cruciale per tutta la stagione e per il futuro del tecnico in panchina. A centro pagina, il titolo dedicato all’intervista al primo arbitro donna in Serie A, Maria Sole Ferrieri Caputi: “Arbitro o mamma, deciderò“. “Dybala a Roma, tutta la verità” è invece il taglio basso che introduce alcune anticipazioni del libro di Zazzaroni su Mourinho.

‘Tuttosport’ dedica il suo titolo principale a Federico Chiesa: “Bentornato!“. Dopo una lunga assenza, l’attaccante rivede il campo e presto può tornare a disposizione della Juventus. Simone Inzaghi e l’Inter invece, stasera, si affidano a qualcun altro con il Barcellona: “Lautaro, salvami tu“.

Rassegna stampa di martedì 4 ottobre 2022: le prime pagine dei quotidiani esteri

Champions League protagonista, inevitabilmente, anche delle aperture dei quotidiani esteri. In particolare in Spagna, dove Inter-Barcellona campeggia su tutte le prime pagine, e non potrebbe essere altrimenti. Il quotidiano catalano ‘Sport’ parla, riferendosi al match di San Siro, di “Finalissima!“, mentre il ‘Mundo Deportivo’ cambia definizione ma la sostanza è la stessa: “Partidazo crucial“. E si tratta, effettivamente, di uno snodo fondamentale per definire gli equilibri del girone e capire chi tra le due avrà più chances di raggiungere gli ottavi di finale.