La Champions finisce qui: verdetto emesso sull’Inter

Nottata di Champions per l’Inter di Simone Inzaghi, che reduce da due ko di fila in campionato avrà l’arduo compito di giocarsi le proprie chance contro i catalani. Le quote sulla partita e sul passaggio del turno

Il margine d’errore ormai è ridotto al minimo. L’Inter non può proprio più fallire dopo un inizio estremamente zoppicante sia in campionato che in Champions con un complessivo di 5 sconfitte in 10 gare ufficiali disputate. Uno score ben lontano dalle ambizioni di chi quantomeno in patria punta ai massimi traguardi. La truppa di Inzaghi è peraltro reduce da due ko in serie contro l’Udinese prima della sosta e al cospetto della Roma in casa al rientro dalla pausa. Sconfitte che hanno più o meno sempre lo stesso filo conduttore con una squadra troppo fragile e che si perde alle prime difficoltà importanti.

Inevitabile che il mirino della critica sia finito su Simone Inzaghi in virtù di un rendimento che proprio non sta ripagando. I prossimi step portano il club meneghino prima ad affrontare stasera in Champions il Barcellona, e poi nel fine settimana a fronteggiare il Sassuolo. I nerazzurri non possono proprio più fallire.

Inter, stasera col Barcellona serve l’impresa e il passaggio del turno rischia di complicarsi

Il tema del giorno è dunque quello legato ad Inter-Barcellona, sfida affascinante e già quasi decisiva per le ambizioni Champions dei nerazzurri con un passaggio del turno piuttosto collegato proprio al doppio confronto con i blaugrana di Xavi, reduci da un grande momento di forma.

Servirà quindi un’impresa alla truppa di Inzaghi che è data per sfavorita anche dalle quote di Betclic come testimoniato dal segno 1 dato a 4.25 mentre il successo catalano a 1.76, ed il pareggio a 4.07. Un pronostico quindi piuttosto sbilanciato che diventa ancora più allarmante in merito alle quote relative al passaggio del turno. I momenti opposti vissuti dalle squadre di Inzaghi e Xavi mettono il Barcellona in posizione di comodo anche per l’approdo agli ottavi. Secondo Betclic, la quota per il Barça è di 1.25, contro il 3.20 dell’Inter. Mentre la distanza si fa ancora più imponente sulle quote per la prima posizione con il 7 per il Barcellona e 15 per i nerazzurri.