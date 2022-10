Inter-Barcellona, Kessie scatena il caos: cosa sta succedendo

Franck Kessie è seduto in panchina in Inter-Barcellona, ma intanto si è scatenato il caos attorno al centrocampista ivoriano. Ecco cosa sta succedendo

Inter-Barcellona è una partita vibrante e piena di emozioni, che vede continui ribaltamenti di fronte e occasioni da una parte e dell’altra.

I nerazzurri sono riusciti a passare in vantaggio con un gran gol di Hakan Calhanoglu sul finale di primo tempo, ma i blaugrana stanno mettendo alle strette i padroni di casa in diverse occasioni, a caccia del gol del pareggio. Uno a uno che era arrivato a firma di Pedri e dopo un intervento non molto sicuro di André Onana, ma l’arbitro ha annullato al Var per un tocco di mano in attacco del Barcellona. In tutto ciò, gli utenti sui social si stanno concentrando su un calciatore che non è in campo.

I social si dividono su Kessie. E c’entra ancora il Milan

In molti, infatti, hanno pubblicato dei tweet su Franck Kessie, tanto da farlo finire in tendenza. Il centrocampista ivoriano è arrivato in blaugrana a parametro zero, dopo aver deciso di non rinnovare il contratto contro il Milan. Ora i social rievocano il passato del mediano, soprattutto dopo il gol di Calhanoglu, altro ex rossonero. Diversi utenti, infatti, fanno ironia su un eventuale gol dell’ivoriano in caso di ingresso in campo. Altri, invece, lo prendono un po’ in giro perché sta facendo panchina nella squadra che ha voluto fortemente negli scorsi mesi e per cui ha lasciato i campioni d’Italia. Altri ancora, in Spagna ma non solo, ne invocano l’ingresso in campo per cambiare la partita. Di seguito diversi tweet su questa scia.

Dentro Kessie maledetti — Il milanista pelato (@MilanistaPelato) October 4, 2022

Per noi Dumfries e magari carboni?

Per loro ansu fati e kessie a cc può spostare fisicamente verso di loro — blackandblue (@amalaFCIM87) October 4, 2022

Ma Kessie, di preciso, in una squadra che gioca come il Barcellona cosa dovrebbe fare? — Cristiano Valeriani (@Cristiano977) October 4, 2022

Kessie non gioca titolare nemmeno quando c’è Barca A contro Barca B — Malato di Milan (CS68) (@Thankilpin) October 4, 2022

Oddio chi se lo ricordava kessie 💀 — Vicky 𓆙 (@brozocky) October 4, 2022

se segna kessie penso che i milanisti si lanciano dal balcone con i fuochi d’artificio — 🇷🇸beatrice aspetta chicco (@sonobiondaa_) October 4, 2022

Ma con chi gioca in difesa poi perché fati kessie torres in panca?🤔 — Altomare Manuel (@manue8590) October 4, 2022