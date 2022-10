Vlahovic via dalla Juventus: Allegri riabbraccia il suo pupillo

Per la Juventus potrebbe arrivare la cessione di Vlahovic: Allegri può ritrovare il suo pupillo più una importante somma cash

Riecco Dusan Vlahovic. Gol con la Serbia, la replica in Juventus-Bologna e il periodo no è messo alle spalle.

La squadra bianconera ha bisogna del bomber ex Fiorentina per risalire la classifica e iniziare la rincorsa Champions, ma anche Vlahovic ha bisogno di una squadra che lo assista e gli consenta di rendere al meglio.

Un mese di digiuno hanno acceso i dubbi sul numero 9 bianconeri. Dubbi non certo sulle sue qualità, evidenti a tutti, ma sulla sintonia tra il suo calcio e il tipo di gioco della Juventus. Dubbi accresciuti dal grande interesse che si è scatenato sul suo conto: il Paris Saint-Germain, ad esempio, cerca un attaccante d’area di rigore e il profilo voluto da Galtier (e Mbappe) corrisponde alla perfezione a quello del serbo. Insomma, motivi per stare sul chi va la la dirigenza bianconera ne ha tanti ed uno in più arriva dalla Spagna dove di bomber non ne mancano ma c’è chi ne vorrebbe di nuovi.

Calciomercato Juventus, Atletico su Vlahovic

E’ l’Atletico Madrid la squadra che potrebbe bussare alla porta della Juventus per Dusan Vlahovic. Simeone vuole rinnovare il suo attacco dove la conferma di Griezmann non è certa e Joao Felix continua a non esplodere come da attese. I ‘Colchoneros’ per arrivare al serbo potrebbero sfruttare la ‘passione’ di Allegri per un calciatore.

E’ Alvaro Morata il pallino del tecnico della Juventus ed è anche il nome che – come riporta Calciomercatoweb.it – l’Atletico potrebbe mettere sul piatto per tentare la dirigenza bianconera. L’attaccante spagnolo è già a quota quattro gol in stagione e il suo rendimento è molto apprezzato dalla stampa. Da Madrid potrebbero proporre il suo cartellino più una consistente cifra cash (circa quaranta milioni di euro) per provare a convincere la Juventus. Difficile però che da Torino arrivi una risposta positiva, nonostante la stima che nutre Allegri per Morata. I bianconeri puntano ancora su Vlahovic e – al momento – soltanto una offerta folle potrebbe far nascere qualche dubbio sulla sua conferma alla Continassa.