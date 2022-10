Ajax-Napoli, Spalletti insaziabile: “Non ci cambia la vita”

Ajax-Napoli, le parole di Spalletti nel post partita: ecco quanto dichiarato dal tecnico di Certaldo dopo la goleada degli Azzurri.

Prova strepitosa del Napoli che strapazza l’Ajax con un perentorio 1-6. Prestazione fenomenale sotto tutti i punti di vista quella fornita dagli uomini di Spalletti, che hanno avuto il pallino del gioco per quasi tutti i 90 minuti, facendo il bello e il cattivo tempo. Uno Spalletti sicuramente orgoglioso della prova dei suoi si presenta ai microfoni di Sky nel post partita per commentare la goleada dei suoi ragazzi. Tanti sono i temi affrontati dal tecnico di Certaldo nel post partita. Ecco le sue parole:

GARA – “Una partita non cambia la vita. Si rientra e bisogna pensare a quelle successive. Ci sono squadre che vanno fortissimo in campionato. Troveremo una Cremonese tirata a lucido, perché sanno contro chi giocano. Per noi sarà una partita difficile, è chiaro che in Champions League stiamo facendo grandissimi risultati, pressando alti e provando a fare il goal in tutti i momenti della partita, contro un avversario tostissimo. Dipende sempre da quello che è il valore degli avversari, organizzano anno dopo anno la squadra, sono un club da cui c’è imparare.

RIENTRO OSIMHEN – “Se si allenano nella maniera corretta c’è spazio per tutti. Le gare sono talmente ravvicinate, qualcuno ha tirato la carretta e ci sarà bisogno di sostituirli. Tutta una conseguenza di come ci si allena. Sono contentissimo, ma c’è da vincere la prossima.”